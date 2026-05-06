Sanal kumara İzmir darbesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 8 ilde eş zamanlı olarak sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Soruşturma 2025 yılı sonunda gelen çarpıcı bir ihbarla başladı. Kendisini sahte MİT görevlisi olarak tanıtarak çevreye korku salan Irak asıllı Mushtak Kadir Omer'in, yasa dışı bahis paralarının nakline aracılık ettiği belirlendi.

ÇAPRAZ PARA TRANSFERİ

Şüphelinin, eşi Tuğçe Omer, kayınvalidesi Halime Togay ve baldızı Gökçe Güley'in banka hesaplarını kullanarak aylık 750 milyon TL ile 2 milyar TL arasında değişen kirli bir fonu yönettiği tespit edildi. Operasyon için İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, Gaziantep ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde düğmeye basıldı. Operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan teknik ve mali analizlerde, yasa dışı bahis oyuncularından toplanan paraların çapraz ve döngüsel transferlerle gizlenmeye çalışıldığı, sistem içerisinde tam 1 milyar 600 milyon TL değerinde işlem hacmi oluşturulduğu kanıtlandı.

'KARARLI MÜCADELE SÜRECEK'

Göreve geldiğinde 81 ile genelge göndererek yasa dışı bahise geçit vermeyeceklerinin altını çizen Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili, "Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz! Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum" dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız arasındaki güçlü koordinasyon, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. İzmir merkezli 8 ilimizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

'SANAL KUMARA GEÇİT YOK'

Bakan Çiftçi, "Gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan sanal kumar baronlarına ve bahis çetelerine asla geçit vermeyeceğiz. Bu süreçte sergilenen net tavır ve verilen güçlü destek için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve yargı camiasına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix üzerinden kurulan yasa dışı bahis organizasyonunun para aklama mekanizması deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü "Paymix- 3" operasyonunda, aylık 1 milyar dolar işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ve kara para aklama ağı çökertildi.