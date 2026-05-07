AK Parti’den CHP’li Özkan’a: İzmir’i tanımak isterse tanıtırız

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Çankaya Katlı Otoparkı üzerinden yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Özkan'ın yıllar sonra İzmir milletvekili olduğunu hatırlayıp sahaya inmeye çalıştığını dile getiren AK Partili Hakan Yıldız, "Uzun süredir uzak kaldığı İzmir'i yeniden tanımak isterse kent sorunları ve gerçekleri konusunda kendisini memnuniyetle bilgilendiririz. Dileriz ki İzmir'e biraz daha alışır; kentin gerçek meselelerini yerinde görür, doğru şekilde bilgilenir ve bugüne kadar çözülmeyen sorunların çözümünde gerçekten sorumluluk alır" dedi.