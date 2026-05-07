İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS PERŞEMBE | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika haberleri... Gediz Elektrik duyurdu. İzmir'İn 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrik kesintisi saat kaçta sona erecek? İşte 7 Mayıs İzmir elektrik kesintisi planı...
BAYINDIR / İZMİR
Zeytinova
11:00 - 16:00
Yusuflu
Yakacık
Fatih
Tokatbaşı
Sadıkpaşa
Fatih
Fırınlı
Elifli
Yeşilova
11:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Karahıdırlı
9:30 - 17:30
Yukarıbey Kaplan
Aşağıbey
9:30 - 13:00
BEYDAĞ / İZMİR
Alakeçili
9:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Merkez
9:30 - 15:30
Yunus Emre
9:30 - 15:30
Yunus Emre
10:30 - 11:30
Erzene
Ergene
9:00 - 12:00
Ümit
Yunus Emre
13:00 - 16:00
Yeşilçam
13:00 - 16:00
Yeşilçam
9:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
9:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
9:00 - 11:00
10:00 - 16:30
Yalı
10:00 - 16:00
Yalı
9:00 - 11:00
Alaçatı
9:30 - 13:30
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
İnönü
10:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Gökçeağıl
Kabakum
Kıratlı
Salihler
Nebiler
Bahçeli
Çukuralanı
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Mustafa Kemal Atatürk
Koca Mehmetler
Kazım Dirik
Hacıveli
Fevzi Çakmak
10:00 - 15:00
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
Fatih
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Tepeboz
Bozköy
Hasseki
9:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
Örnekköy
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
9:00 - 17:00
Çatak
Dokuzlar
Yeşildere
Saçlı
Karabağ
9:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Akdeniz
12:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Bozalan
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy
Yusufdere
9:15 - 15:15
Cevizalan
9:00 - 17:00
Çamyayla
9:00 - 16:00
Birgi
9:00 - 10:00
Birgi
9:00 - 17:00
Yılanlı
10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Atatürk
9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Karateke
İbni Melek OSB
Toki
11:00 - 16:00
İbni Melek
Toki
Karateke
11:00 - 16:00
Yenioba
Turgutlu
Eskioba
Mahmutlar
Alacalı
Akkoyunlu
9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Dağteke
11:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Torasan
Altıntaş
Gülbahçe
İçmeler
Özbek
12:00 - 18:00
Barbaros
Birgi
Kadıovacık
Nohutalan
Zeytinler
10:30 - 16:30
Uzunkuyu
Zeytineli
10:30 - 11:30
Uzunkuyu
Birgi
Barbaros
Zeytinler
Zeytineli
16:00 - 16:30
Uzunkuyu
Zeytinler
Zeytineli
Birgi
Barbaros
10:30 - 16:30