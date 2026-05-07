Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS PERŞEMBE | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika haberleri... Gediz Elektrik İzmirlileri uyardı. İzmir'in 19 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'in hangi bölgelerinde elektrik olmayacak? Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 7 Mayıs İzmir elektrik kesintisi planı...

İzmir son dakika haberleri... Gediz Elektrik duyurdu. İzmir'İn 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrik kesintisi saat kaçta sona erecek? İşte 7 Mayıs İzmir elektrik kesintisi planı...

BAYINDIR / İZMİR

Zeytinova

11:00 - 16:00

Yusuflu

Yakacık

Fatih

Tokatbaşı

Sadıkpaşa

Fatih

Fırınlı

Elifli

Yeşilova

11:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Karahıdırlı

9:30 - 17:30

Yukarıbey Kaplan

Aşağıbey

9:30 - 13:00

BEYDAĞ / İZMİR

Alakeçili

9:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Merkez

9:30 - 15:30

Yunus Emre

9:30 - 15:30

Yunus Emre

10:30 - 11:30

Erzene

Ergene

9:00 - 12:00

Kemalpaşa

Ümit

Yunus Emre

13:00 - 16:00

Yeşilçam

13:00 - 16:00

Yeşilçam

9:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

Vali Rahmi Bey

9:00 - 13:00

ÇEŞME / İZMİR

Germiyan

9:00 - 11:00

Alaçatı

10:00 - 16:30

Yalı

10:00 - 16:00

Yalı

9:00 - 11:00

Alaçatı

9:30 - 13:30

ÇİĞLİ / İZMİR

Uğur Mumcu

İnönü

10:00 - 15:00

DİKİLİ / İZMİR

Gökçeağıl

Kabakum

Kıratlı

Salihler

Nebiler

Bahçeli

Çukuralanı

10:00 - 16:00

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası

Mustafa Kemal Atatürk

Koca Mehmetler

Kazım Dirik

Hacıveli

Fevzi Çakmak

10:00 - 15:00

Mustafa Kemal Atatürk

Fevzi Çakmak

Fatih

9:00 - 15:00

KARABURUN / İZMİR

Tepeboz

Bozköy

Hasseki

9:00 - 16:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet

Örnekköy

9:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR

Yeşildere

9:00 - 17:00

Çatak

Dokuzlar

Yeşildere

Saçlı

Karabağ

9:00 - 17:00

KONAK / İZMİR

Akdeniz

12:00 - 16:00

MENEMEN / İZMİR

Bozalan

10:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kayaköy

Yusufdere

9:15 - 15:15

Cevizalan

9:00 - 17:00

Çamyayla

9:00 - 16:00

Birgi

9:00 - 10:00

Birgi

9:00 - 17:00

Yılanlı

10:00 - 14:00

SELÇUK / İZMİR

Atatürk

9:30 - 15:30

TİRE / İZMİR

İbni Melek

Karateke

İbni Melek OSB

Toki

11:00 - 16:00

İbni Melek

Toki

Karateke

11:00 - 16:00

Yenioba

Turgutlu

Eskioba

Mahmutlar

Alacalı

Akkoyunlu

9:00 - 15:00

TORBALI / İZMİR

Dağteke

11:00 - 14:00

URLA / İZMİR

Torasan

Altıntaş

Gülbahçe

İçmeler

Özbek

12:00 - 18:00

Barbaros

Birgi

Kadıovacık

Nohutalan

Zeytinler

10:30 - 16:30

Uzunkuyu

Zeytineli

10:30 - 11:30

Uzunkuyu

Birgi

Barbaros

Zeytinler

Zeytineli

16:00 - 16:30

Uzunkuyu

Zeytinler

Zeytineli

Birgi

Barbaros

10:30 - 16:30

