İzmir’de iki kötü huylu tümörden tek ameliyatta kurtuldu

İZMİR'DE meme ve kolon (bağırsak) kanseri erken evrede belirlenen hasta, tek ameliyatta kötü huylu tümörlerden kurtuldu. Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Fadime Ok, meme kanseri taraması için 1 ay önce İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Memesinde kitle tespit edilen Ok'un kalın bağırsağında da kötü huylu bir kitle belirlendi. Hastanın yaşı, genel durumu ve tümörlerin yapısını değerlendiren doktorlar, iki tümörü aynı ameliyatta çıkarmaya karar verdi. 5 saat süren ameliyatta Ok'un memesi ve kalın bağırsağındaki tümörler başarıyla çıkarıldı.

MEME KORUYUCU CERRAHİ

VÜCUDUNUN farklı yerlerinde tümör olmasının kendisini üzdüğünü ve korkuttuğunu ifade eden Ok, "Duyunca çok büyük strese girdim ama Musa hocamıza güvendim. Çok ilgili ve alakalıydı. Sağ olsun kurtardı. Sağlığıma kavuştum, çok mutluyum" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren cerrahi ve onkoloji uzmanı Musa İlgöz de Ok'un vücudundaki tümörlerin erken evrede tespit edildiğini, bunun da tedavi sürecinde zaman kazandırdığını belirtti. Meme ve kolondaki tümörün ameliyat edilebileceğini gördüklerine dikkati çeken İlgöz, "Meme koruyucu cerrahi yaptık. Kalın bağırsağın son kısmındaki tümörlü kısmı çıkardık" diye konuştu. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kamil Yamak ise yapılan hızlı tanı ve ameliyatı anlatarak, "İki sağlık sorunu da aynı seansta tek bir ameliyatta çözülmüş oldu. Hastanemizde onkolojik ve tümör tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.