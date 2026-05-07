İzmir’de ölümlü kaza oranında ciddi düşüş

İZMİR'DE 2-8 Mayıs Karayolları Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kentte yılın ilk 4 ayında 1 milyon 820 bin aracın denetlendiğini ve ölümlü trafik kazalarında yüzde 31 azalma yaşandığını açıkladı. Program kapsamında açıklamalarda bulunan Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. İlde kayıtlı 2 milyon civarında araç bulunduğunu belirten Özsagulu, "2026 yılının ilk 4 ayında 1 milyon 820 bin civarında araç ve sürücü denetlenmiştir. Bu rakam neredeyse her sürücünün en az bir kez denetlendiği anlamına geliyor. Artan denetim faaliyetleri ve görevlilerin görünürlüğünün sağlanmasıyla il genelinde 2025 yılının aynı dönemine oranla ölümlü trafik kazalarında yüzde 31, yaralanmalı kazalarda ise yaklaşık yüzde 4 oranında azalma sağlanmıştır" dedi. Denetimlerdeki temel amacın yol kullanıcılarını cezalandırmak değil, alışkanlık haline gelmiş hatalı davranışları değiştirmek olduğunu aktaran Özsagulu, "Kural ihlallerinin tekrar edilmemesi için idari para cezalarının yüzde 39'u sürücülerin yüzüne karşı düzenlendi. 2025- 2026 eğitim döneminde okullar ziyaret edilerek 225 bine yakın öğrenciye eğitim verildi" şeklinde konuştu.