İzmir’de otizm için uluslararası buluşma

İZMİR'DE 12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 1. Uluslararası Otizm Sempozyumu, otizmli bireyleri, aileleri, akademisyenleri, sivil toplum ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacak etkinlikte, bilimsel çalışmalar ve kapsayıcı kent politikaları ele alınacak, elde edilen bilgilerin somut hizmet ve politikalara dönüştürülmesi hedeflenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikte bilimsel çalışmalar, iyi uygulama örnekleri ve kapsayıcı kent politikaları ele alınacak.