Karabağlar’da “kurban pazarı” krizi! Can güvenliğini hiçe saydılar!

CAN GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILDI

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Uzundere'de Kurban Satış ve Kesim Yeri olarak belirlenen arazinin tapu kayıtlarında "Ağaçlandırılacak Alan" şerhi bulunduğunu ve İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "Afete Maruz Bölge" ilan edildiğini hatırlatan Çakmak, bölgenin yapılaşma ve ikamete kapalı olduğunu vurguladı. Çakmak, "Bu parsellerin güncel tapu kayıtlarında 'Ağaçlandırılacak Alan' şerhi bulunmaktadır. Belediye, 3-5 milyon lira gelir elde etmek uğruna halkın can güvenliğini tehlikeye atıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızı bile bile afet bölgesine davet ediyorlar" dedi. Karabağlar Belediye Meclisi'nin 9 Mayıs 2025 tarihindeki toplantısında kurban pazarı izninin oy çokluğuyla reddedildiğini ifade eden Çakmak, Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Helil Kınay'ın bu kararı tanımadığını öne sürdü. Çakmak, "Sayın Başkan sokak kabadayısı tarzıyla 'Ben yaparım' diyerek meclis kararını yok saymış ve halkın yaşam hakkını tehlikeye atmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı tebliğlerine göre kurban pazarı izinlerinin ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından verilmesi gerekirken; üzerinde mahkeme şerhleri ve hacizler bulunan bu alan için hiçbir kurumdan muvafakatname alınmamıştır" diye konuştu.