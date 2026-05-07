Nesli tükenmek üzere olan “Balaban kuşu” okula sığındı

İZMİR Tire'de, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 'balaban kuşu', bir okulun bahçesinde bitkin halde bulundu. Okul yöneticilerinin hızlı müdahalesi sayesinde kuş koruma altına alınarak doğa koruma yetkililerine teslim edildi. İlginç olay, Tire'de özel bir okulun kampüsünde yaşandı. Okul bahçesinde düşmüş halde bulunan Balaban kuşunun yorgun ve bitkin olduğu fark edildi. Okul yönetimi, kuşu hemen koruma altına aldı. Okulun yöneticilerinden Haydar Akbaba, "Bulduğumuzda son derece yorgun ve bitkindi. Hemen alıp kafese koyduk. Su ve yem verdik. Araştırdığımızda nesli tükenmekte olan Balaban kuşu olduğunu öğrendik. Bunun üzerine veteriner ve İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Yetkililer gelerek kuşu bizden teslim aldı" ifadelerini kullandı. Kuşun gerekli bakım ve kontrollerinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti. Nesli tehlike altında bulunan türlerden biri olan balaban kuşunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.