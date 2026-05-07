Öğrenciler projelerini iş dünyasıyla buluşturdu

EGE Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bir dönemlik emekleriyle hazırladığı IoT tabanlı projeler, sanayi temsilcileri ve teknoloji meraklılarıyla buluştu. Ege Üniversitesi (EÜ) Ege Meslek Yüksekokulu (EMYO) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan "Elektronik Haberleşme Proje Sergisi", düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Sergide, öğrencilerin Sistem Analizi dersi kapsamında geliştirdikleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) odaklı projeleri sanayi dünyasıyla buluştu.

'BÜYÜK BİR VİZYON'

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan Savran, etkinlikte yaptığı konuşmada üniversite-sanayi iş birliğinin stratejik önemine değindi. Teorik bilginin pratikle taçlandığı bu tür platformların, genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasında kritik bir rol oynadığını

belirten Prof. Dr. Savran, üniversite olarak yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunacak her projenin destekçisi olduklarını ifade etti. Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berkant Selek, "Burada sergilenen her bir çalışma; bir yıllık titiz bir araştırmanın, emeğin ve tasarım sürecinin somut birer ürünü olmasının yanı sıra, öğrencilerimizin sadece bir ders gerekliliğini değil, büyük bir vizyonu hayata geçirme tutkusunu simgeliyor" dedi. Serginin açılışında öğrenciler adına söz alan 2. sınıf öğrencisi Arda Eren Öztürker, elektronik dünyasına duydukları merakın kendilerini bu noktaya getirdiğini ifade etti. Öztürker, "Yolculuğumuzun en başında bir fikrin, bir düşüncenin sonu bir çözüme nasıl dönüşeceğine dair belirli bir yol haritamız, zahiremiz yoktu. Ama kalbimizde, yüreklerimizde bir değer duygusu vardı. O da merak" şeklinde konuştu.