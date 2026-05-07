Yapay zeka paylaşımından CHP’li üyeye tutuklama

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerdiği öne sürülen yapay zeka ile hazırlanmış video paylaşan Karabağlar'ın CHP'li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç dört ayrı suçtan gözaltına alındı.

GÜLDÜREN SAVUNMA

KARABAĞLAR Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi ilk birleşiminde tartışmalara neden olan Kadir Dalgıç'ın paylaşımının ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu başta olmak üzere Cumhur İttifakından sert eleştiriler gelmiş, Eroğlu, Dalgıç'ı istifaya davet etmişti. Yaşanan gerginliğin ardından meclise ara verilmiş, Cumhur İttifakı grubu adına Eroğlu açıklama yapmış ve Cumhur İttifakı meclis salonuna girmemişti. Kadir Dalgıç sosyal medya hesaplarından, videoyu izlemeden paylaştığını dile getirerek kamuoyundan özür diledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Dalgıç hakkında sosyal medya üzerinden paylaşılan video içeriğine ilişkin soruşturma başlattı. Dalgıç, 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli Dalgıç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.