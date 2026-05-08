İZMİR SU KESİNTİSİ PLANI 8 MAYIS | İZSU DUYURDU! İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU, İzmir genelinde bugün uygulanacak su kesintilerine ilişkin detayları paylaştı. Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçeler etkilenecek? İşte İzmir'de 8 Mayıs Cuma günü uygulanacak kesintilerin kapsamı ve saat bilgileri...
BAYRAKLI - POSTACILAR, SOĞUKKUYU 08.05.2026 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR - ALİ FUAT CEBESOY, GAZİ, UMUT, YURDOĞLU 08.05.2026 saat 09:44 ile 11:44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ - SAÇLI 08.05.2026 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
YENİ 08.05.2026 saat 08:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES - ORTA 08.05.2026 saat 09:01 ile 11:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.