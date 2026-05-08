İZMİR SU KESİNTİSİ PLANI 8 MAYIS | İZSU DUYURDU! İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU, İzmir genelinde bugün uygulanacak su kesintilerine ilişkin detayları paylaştı. Açıklamaya göre, kentin birçok ilçesinde saatlerce sürecek planlı su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar ise “Sular ne zaman gelecek?” ve “Hangi ilçeler etkilenecek?” sorularına yanıt arıyor. 8 Mayıs Cuma günü uygulanacak kesintilerin kapsamı ve saat bilgileri İZSU’nun duyurusunda yer alıyor. İşte kesinti planı…

BAYRAKLI - POSTACILAR, SOĞUKKUYU 08.05.2026 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA - GÜRPINAR, KEMALPAŞA 08.05.2026 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR - ALİ FUAT CEBESOY, GAZİ, UMUT, YURDOĞLU 08.05.2026 saat 09:44 ile 11:44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ - SAÇLI 08.05.2026 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

YENİ 08.05.2026 saat 08:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES - ORTA 08.05.2026 saat 09:01 ile 11:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

