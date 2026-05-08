İzmir’de 15 Temmuz manşetleri bir kez daha atıldı

BASIN İlan Kurumu (BİK) ve Ege Üniversitesi (EÜ) işbirliğinde düzenlenen 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi'nde gazetecilerle öğrenciler bir araya geldi. Atölye kapsamında katılımcılar, 15 Temmuz sürecinde atılan manşetleri inceleyerek habercilik dili, kamu sorumluluğu ve medya etiği konularında deneyim kazandı. Etkinlikte, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, 15 Temmuz üzerine konuşma gerçekleştirdi. Atölyenin açılış programına BİK İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Bilgehan Gültekin, gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Yeni Asır Gazetesi Haber Koordinatörü Sezai Elgin ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yeni Asır Gazetesi'nin 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yayınladığı haber küpürleri öğrencilerin dikkatini çekti.

BİRLİK BERABERLİK RUHU

TAKVİM Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, o geceyi en iyi anlatan kavramın "kenetlenmek" olduğunu söyledi. Duayen gazeteci Kızıltaş, geçmiş darbelerde medyanın bazı kesimlerinin darbecilere destek verdiğini hatırlatarak, "15 Temmuz'da ise sağından soluna Türkiye'deki medya ertesi gün atılan gazete manşetlerinde de bu birlik ve beraberlik ruhu açıkça görüldü" ifadelerini kullandı.