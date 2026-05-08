İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji İzmirlileri uyardı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat! O saatlerde yağış kapıda

İzmir 'de bahar havası etkisini sürdürürken Meteoroloji 'nin yayımladığı son tahminlere göre kent genelinde sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışın ardından ise İzmir'de yeniden güneşli ve sıcak günler yaşanacak.

İzmir'de 8 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava etkili oldu. Konak merkezde sabah 08.10 itibarıyla hava sıcaklığı 19,9 derece olarak ölçülürken, nem oranı yüzde 44 seviyesinde kaydedildi. Gün doğumu 06.07'de gerçekleşirken, gün batımı ise 20.09'da olacak. Hafif esen rüzgarın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIK 26 DERECEYE ÇIKACAK

Meteorolojik verilere göre İzmir'de öğle saatlerinden itibaren sıcaklık hızla yükselecek. 12.00 ile 15.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 26 dereceye ulaşması beklenirken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde olacak. Nem oranının düşmesiyle birlikte özellikle açık alanlarda bunaltıcı olmayan, bahar havasının hakim olduğu bir gün yaşanacak. Öğleden sonra ise parçalı bulutlu gökyüzü kent genelinde etkili olmaya devam edecek.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ KAPIDA!

İzmir için yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre hafta sonunun ilk gününde hava durumunda değişiklik yaşanacak. 9 Mayıs Cumartesi günü kent genelinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklığın 29 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, nem oranının yüzde 77 seviyelerine ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.