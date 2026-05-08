İzmir’de üniversite-sanayi iş birliği güçleniyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Toplantıda bir konuşma yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, üniversiteler ile sanayiciler arasındaki bağı güçlendirmek için EBSO çatısı altında Üniversite- Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu'nu kurduklarını hatırlatırken, kurulun çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

'İNSAN YETİŞTİRİLMELİ'

Yorgancılar, "Üniversitelerde teorik bilgi, sanayide ise pratik bilgi bulunuyor. Bu iki alanı bir araya getirerek üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılması büyük önem taşıyor. Çünkü kullanılmayan bilginin faydası yok. Sanayimizin değişime hızlı uyum sağlayabilmesi için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu iş birlikleri sayesinde hem gençlerimizin istihdamını destekliyor hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip bireyler yetiştiriyoruz" diye konuştu. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ise, "On fakültemizle, hemen her bölümü barındıran klasik bir devlet üniversitesiyiz ve gelişim açısından önemli bir ivmeye sahibiz. Doluluk oranlarımız yüzde yüz. Bu nedenle İzmir'de gerçekleştirilecek her türlü iş birliğinin üniversitemize çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.