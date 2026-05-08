İzmirli Berra’nın ‘Oxford’ gururu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü mezunu Berra Okudurlar, dünya genelinde milyonlarca gencin okuma hayali kurduğu Oxford Üniversitesi'ne yüksek lisans için kabul edildi. 'Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kritik Çeviri' alanında eğitim alma hakkı kazanan 12 gençten biri olan Okudurlar, büyük başarıya imza attı. Okudurlar, "Oxford, her zaman parçası olmak istediğim bir üniversiteydi. Kolay olmadı ama başardım. Bu başarımın, tüm öğrencilere ilham vermesini, umut olmasını istiyorum" diye konuştu.

DUYGULARIM TARİFSİZ

OKUDURLAR, "Bu noktaya gelmemde disiplinli çalışmanın, merak duygumu canlı tutmanın ve zorluklar karşısında pes etmememin çok büyük payı var. Elime geçen her fırsatı değerlendirmeye çalıştım. En sonunda istediğim noktaya ulaştım" dedi.