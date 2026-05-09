Bakan Tekin: Okul dışındaki hayat da öğretime dahil

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen "Fen Bahçeleri" Türkiye'nin Bilim Projesi'nin tanıtım töreni ve İzmir Şehir Hastanesi yerleşkesinde hayırsever desteğiyle yapılan Hikmet Avcı Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Programda İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile öğrenciler de yer aldı.

YEREL YÖNETİME MESAJ

Öğretmenlerin çok fedakarlar olduklarını ve öğrenciler için bu süreçte büyük çaba harcadığını aktaran Tekin, ancak bir çocuk için eğitimin sadece okuldan ibaret olmadığını ifade etti. Tekin, eğitim öğretimin toplumun bütün kesimlerini içine alan bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı Marif Modeliyle yapmak istediğimiz şey, çocuklarımızın derslik binaları dışındaki hayatlarının da eğitim öğretim sürecinin bir parçası olduğu, derslikte aldıklarının toplumsal hayatta beceriye dönüşmesinin artık çağdaş eğitim mantığının, pedagojinin bir parçası olduğudur" ifadelerini kullandı. Türkiye'de eğitim öğretimde kalma yaşının arttığını vurgulayan Bakan Tekin "Şu anda okul öncesi yüzde 94'e yakın bir okullaşmamız var. Hayırseverlerimizin ve yerel yönetimlerimizin de desteklerini alıyoruz. Almaktan da mutlu oluyoruz. Yerel yönetimler polemiklere giriyorlar. Biz yerel yönetimlerin okul öncesi kurumlaşmasına karşı değiliz. Ama Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler kanunlar kapsamında eğitim öğretim kurumlarının standartlarını belirleme yetkisini kullanıyoruz. Bizim belirlediğimiz standartlarda yapılan okullara, anaokullarına, okul öncesi kurumlara açığız, destekliyoruz. Sonuna kadar da arkasında olacağız" şeklinde konuştu.