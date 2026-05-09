Buca’da memurlar iş bıraktı!

BUCA Belediyesi'nde görevli yaklaşık 300 memur, 7 aydır sosyal denge tazminatı (SDS) ile arazi tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 10 Nisan'da başlattıkları eylemlerine devam ediyor. Dün tam gün iş bırakan memurlar, belediye binası önünde oturma eylemi yaparak "Hakkımızı istiyoruz" çağrısında bulundu. Buca Belediye binası önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel Hizmet-Sen ve Bağımsız Yerel Hak-Sen üyesi memurlar, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Belediye Başkanı Görkem Duman'ı protesto etti. Slogan atan çalışanlar, belediye yönetiminin emekçinin hakkını görmezden geldiğini savundu. Grup adına açıklama yapan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, "Belediye başkanlığı 'kaynak yok' bahanesinin arkasına sığınıp çalışanını açlığa mahkum ederek siyasi şov yapma yeri değildir. Ya hakkımızı verin ya da vasıfsız yönenetim mührüyle tarihe geçin" dedi.