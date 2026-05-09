Mehmet Münir Tanyer, Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret etti. Projeleri hakkında ve geleceğe yönelik çalışma planlarıyla ilgili detaylı bilgiler sunan Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı, "İzmir Türkiye'nin parlayan yıldızı, Ege'nin dünyaya açılan kapısı. Doğası güzel, iklimi güzel, insanları güzel. İzmir'deki zeytinyağından tutunda her şeyi güzel. Yeşilliği bol. İzmir'de bir yazlık ihtiyacını hissetmezsiniz. Arabanızla denize kısa sürede ulaşabilirsiniz. O bakımdan kent yarımadaya doğru kayıyor. TanUrla projemizde hem kent merkezine hem de doğaya yakın konumuyla öne çıkıyor. Müşterimiz var, çok iyi gidiyor ama faizlerin en kısa sürede düşmesi lazım. İnşallah bu da Haziran'da olur" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

"İzmir'de kentsel dönüşüm neden istenilen hızda ilerlemiyor?" sorusunu yanıtlayan Tanyer, "Kentsel dönüşümde bazı yasaların düzenlenmesi gerekiyordu ancak onları hallettiler. Aksaklık tespit edildikçe yasal düzenlemeler yapılıyor. Kentsel dönüşüm hem mal sahipleri hem müteahhitler açısından karmaşık bir konu. Müteahhidin maliyetini çıkarıp kâr edebilmesi için imar yoğunluğunun yeterli olması gerekiyor. Rantı yüksek, kıymetli bölgelerde daha hızlı ilerliyor. Ada bazında dönüşüm en ideali; daha fazla yeşil alan, otopark ve sosyal donatı bırakılabilir ancak bir adadaki tüm mal sahiplerini ikna etmek en zor iş. Kentsel dönüşüm sabır gerektiriyor" diye konuştu.

'ÖNCELİK GÜVENLİK'

İnsanlar için birinci önceliğin deprem korkusu ve can güvenliği olduğunun altını çizen Tanyer, bu durumun vatandaşları kentsel dönüşüme yönelttiğini, imar planı değişikliği olmasa bile bazılarının metrekare kaybına razı olduğunu kaydetti. İzmir'de Ankara ve İstanbul'a nazaran arsa üretimi konusunda işlerin biraz yavaş ilerlediğine de değinen Tanyer, "Tabii arsa üreteceğiz diye böyle aceleyle de çok uygun olmayan yerlerin imara açılması, her yerde konut üretilmesi doğru değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Biz Türk milleti olarak hem zeki hem çalışkan bir milletiz. Biz çok başarılı olacağız ve önümüz de açık. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Türkiye dünyanın lideri olacak. Bu kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

'TESLİMAT YAPILACAK'

Mehmet Münir Tanyer, "TanUrla projemize bu sene dördüncü yılımız ve Haziran ayında ilk etabımızı teslim edeceğiz. Bir etabımız kalıyor, onu da 2027 Haziran'ında teslim edeceğiz. Toplam 274 bağımsız bölüm var. 1+1'den 6+2'ye kadar. Ayrıca projemizde 20 bin metrekare ticari alanlarımız var. Ticari alanların altında dükkanlar var. Bir spor salonumuz var, büyük 2 bin 400 metrekare. Onun üzerinde 4 tane padel kortlar var. Açık kapalı yüzme havuzumuz var. Biliyorsunuz Urla'nın mottosu gastronomi, sanat, sağlık ve spor" dedi. Projenin bulunduğu bölgeye bir aile hekimliği kazandırmak için ilgililerle görüştükleri, projelerinin de imara uygun şekilde ilerlediğini ifade eden Tanyer, önümüzdeki dönemde Urla'nın Gölcük bölgesinde de 2+1 ağırlıklı başka bir projeyi hayata geçirmeyi düşündüklerinin altını çizdi.

YENİ KULLANIM ALANLARI

TİCARİ alanların Tanurla'daki çalışmaların önemli bir kısmı oluşturduğunu, dolayısıyla imar planlarını da önemseyerek konut yaptıklarını, bu nedenle ticari alanların üst katlarında 5.5 metre tavan yüksekliğiyle daireler oluşturduklarını aktaran Tanyer, "Tabanda girdiğinizde 22 metrekare, yukarda, asma katta da 19 metrekare alan var. Yatak odası, tuvalet, banyo var. Dolayısıyla orası hem ticari hem ofis olarak kullanılabilir ya da çok özel ders veren öğretmenler, doktor, avukat, mühendisler için ideal. Dolayısıyla o bölgeye doğru bir kayma var. Pandemide herkes evden çalışmayı da öğrendi. Avukatların çoğu home ofis yapıyorlar" diye konuştu.

'FAİZ İNDİRİMLERİ BAŞLAYABİLİR'

PROJENİN ağırlıklı olarak oturum amaçlı alındığını ifade eden Tanyer, müşteri kitlesinin büyük bölümünün İzmirli ve İstanbul'dan gelenler olduğuna dikkat çekerek, "Yatırım için değil, yaşamak için alan bir profil var. Yüzde 90'ı oturum amaçlı" dedi. Son dönemde komşu ülkelerdeki savaşların sektörü etkilediğini, konut alıcılarının da en büyük tercihinin konut faizlerinin düşük olması olduğunu hatırlatan Tanyer, savaşa rağmen ekonominin nispeten direnç gösterdiğini, savaşın kısa sürede biteceğini ve faiz indirimlerinin Haziran'dan itibaren başlayabileceğini öngördüğünü dile getirdi. Tanyer, "Savaş biter bitmez bizim ekonomimiz de çok hızlı toparlayacak. Belki Haziran'da biz yine faiz indirimlerine başlayacağız. İnşaat sektörü düzeldiği zaman bütün sektörler düzelmiş demektir. Her şey birbirine bağlı. Ben umutluyum" ifadelerini kullandı.