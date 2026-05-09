İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 9 MAYIS? | İZMİR'DE SICAKLIK KAÇ DERECEYE ÇIKACAK? HANGİ İLÇELERDE YAĞIŞ VAR? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, öğleden sonra parçalı bulutlu hava görülecek. Peki sıcaklık kaç dereceye çıkacak, yağmur ne zaman bitecek? İşte İzmir için saatlik ve 5 günlük hava durumu tahmini… HABER MERKEZİ









İzmir ve özellikle Konak ilçesinde yaşayan vatandaşlar için 9 Mayıs Cumartesi günü hava durumu belli oldu. Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek.

İZMİR'DE SABAH SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR Meteorolojik tahminlere göre İzmir'de sabah 06.00 ile 12.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak ve sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 68 seviyelerine kadar çıkacak. Yetkililer özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.