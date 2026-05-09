İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 9 MAYIS? | İZMİR'DE SICAKLIK KAÇ DERECEYE ÇIKACAK? HANGİ İLÇELERDE YAĞIŞ VAR?

İzmir ve özellikle Konak ilçesinde yaşayan vatandaşlar için 9 Mayıs Cumartesi günü hava durumu belli oldu. Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek.
İZMİR'DE SABAH SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteorolojik tahminlere göre İzmir'de sabah 06.00 ile 12.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak ve sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 68 seviyelerine kadar çıkacak.
Yetkililer özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE HAVA AÇIYOR
İzmir'de 12.00 sonrası yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 27 derece olarak tahmin edilirken, hissedilen sıcaklığın da aynı seviyelerde olması bekleniyor.
Öğleden sonra nem oranının yüzde 35'e kadar düşmesiyle birlikte daha sıcak ve kuru bir hava etkili olacak.
AKŞAM SAATLERİNDE SERİNLİK HİSSEDİLECEK
18.00 sonrası sıcaklıkların yeniden düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 22 dereceye kadar gerilerken, gece saatlerinde ise termometrelerin 19 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Rüzgarın gün boyunca ortalama 5 ila 12 kilometre hızla eseceği bildirildi.
İZMİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji verilerine göre İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artış gösterecek.
10 Mayıs Pazar: Çok bulutlu, en yüksek 28 derece
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 31 derece
12 Mayıs Salı: Az bulutlu, en yüksek 30 derece
13 Mayıs Çarşamba: Çok bulutlu, en yüksek 29 derece