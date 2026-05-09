İzmir'de Konak Pier yeniden canlanacak!

İzmir'in tarihi yapıları arasında yer alan ve şehrin vitrini olarak bilinen Konak Pier ile ilgili dikkat çeken bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Konak Pier'in bulunduğu bazı taşınmazlar özelleştirme kapsam ve programına alındı. Karara göre; İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 289 ada 6, 7 ve 8 numaralı parseller ile 3596 ada 1 numaralı parsel için özelleştirme süreci başlatıldı. Söz konusu alanların mülkiyet devri dışında işletme hakkı verilmesi, kiralama, kullanım izni devri ya da gelir ortaklığı modeli gibi yöntemlerle değerlendirilmesinin önü açıldı.
GÜMRÜK BİNASIYDI
İlk yapıldığında burası bir AVM değildi. 19. yüzyılda, Osmanlı döneminde İzmir Limanı'nın gümrük binası olarak kullanıldı. O dönem daha çok ticaret ve yük taşımacılığı merkeziydi.1960'lardan itibaren balık hali oldu, uzun süre depo ve kamu kullanım alanı olarak kaldı, zamanla bakımsızlaştı ve yıprandı, çatı sistemi, taş duvarlar ve zemin ciddi hasar gördü.
BÜYÜK RESTORASYON
Yapı olarak daha endüstriyel, liman işlevine yönelik, sert taş mimarili, kapalı ve işlev odaklıydı. 1990'ların sonunda ise büyük restorasyon başladı. 2003-2004 arasında yapı alışveriş ve yaşam merkezine dönüştürüldü. Yeni halinde restoranlar, kafeler, butik mağazalar, sinema salonları ve yürüyüş alanları eklendi.Tarihi taş yapı korunurken içine modern çelik ve cam eklemeler yapıldı. Özellikle denize bakan taraf "İzmir lifestyle merkezi" gibi konumlandırıldı.
DÜKKANLAR KAPANDI
BİR süredir Konak Pier içerisinde yer alan dükkanların çoğu çalıştırılmıyordu. Üstelik eskisi kadar da bu bölgeye talep kalmadı. Bu sebeple yeni kararla birlikte, özelleştirmenin ardından Konak Pier, ilk zamanlarda yaşadığı ihtişama tekrar kavuşabilecek. Çünkü 2025-2026 sürecinde mülkiyet ve kullanım yapısı yeniden değişmeye başladı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri alanı yeniden devraldı ve bölgede yeni imar/işlev planları gündeme geldi. Konuşulan dönüşümde marina ve yat limanı bağlantıları ve iskele fonksiyonunun güçlendirilmesi öne çıkıyor.