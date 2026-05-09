Haberler İzmir İzmir'de Konak Pier yeniden canlanacak! İzmir'de Konak Pier yeniden canlanacak! İzmir’in simge yapılarından Konak Pier’in bulunduğu taşınmazlar, özelleştirme kapsamına alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, işletme hakkı devri, kiralama ve gelir ortaklığı dahil farklı yöntemlerle değerlendirme yapılabilecek. Böylece Konak Pier, eski ihtişamlı günlerine geri dönecek HABER MERKEZİ









İzmir'in tarihi yapıları arasında yer alan ve şehrin vitrini olarak bilinen Konak Pier ile ilgili dikkat çeken bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Konak Pier'in bulunduğu bazı taşınmazlar özelleştirme kapsam ve programına alındı. Karara göre; İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 289 ada 6, 7 ve 8 numaralı parseller ile 3596 ada 1 numaralı parsel için özelleştirme süreci başlatıldı. Söz konusu alanların mülkiyet devri dışında işletme hakkı verilmesi, kiralama, kullanım izni devri ya da gelir ortaklığı modeli gibi yöntemlerle değerlendirilmesinin önü açıldı.

GÜMRÜK BİNASIYDI

İlk yapıldığında burası bir AVM değildi. 19. yüzyılda, Osmanlı döneminde İzmir Limanı'nın gümrük binası olarak kullanıldı. O dönem daha çok ticaret ve yük taşımacılığı merkeziydi.1960'lardan itibaren balık hali oldu, uzun süre depo ve kamu kullanım alanı olarak kaldı, zamanla bakımsızlaştı ve yıprandı, çatı sistemi, taş duvarlar ve zemin ciddi hasar gördü.