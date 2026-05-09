Menemen Başkanı Pehlivan Bakırçaylı öğrencilerle buluştu

MENEMEN Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Bakırçay Üniversitesi Bahar Şenliği'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlere hitap eden Başkan Pehlivan, "Sizler bu ülkenin gururu ve umudusunuz. Sizler Türkiye'nin neresinden gelmiş olursanız olun, artık bizim evladımız, kardeşimiz ve hemşehrimizsiniz" dedi. Şenlikte öğrencilere Menemen çömleği ile ilgili bilgi verilirken, torna başına oturan gençler, çömlek yaptı. Ayrıca Menemen'in meşhur tartılı makarnasını da tatma fırsatı bulan öğrenciler, daha önce yemedikleri bu lezzeti çok beğendiklerini söyledi.