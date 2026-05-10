iZSU barajlardaki güncel verileri paylaştı

İzmir'de şubat ayındaki yağışlı havanın etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandı. Kuraklık nedeniyle uzun süre kritik seviyelerde seyreden İzmir'deki barajlar, şubat ayında etkili olan yağışlı havanın ardından kısmen toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Kent genelinde içme suyu kaynaklarındaki artış, barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda yağışsız geçen günler İzmir barajlarını da etkiledi. Tahtalı Barajı'nda yavaş bir yükseliş gözlenirken İzmir'in diğer barajlarının su seviyesinde düşüşler yaşanmaya başladı.

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 54,44 seviyesine ulaştı. Barajda bugün itibarıyla 156 milyon 273 bin metreküp kullanılabilir su bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 15,66 seviyesindeydi. Şubat ayındaki yağışların ardından özellikle bazı barajlarda dikkat çekici doluluk oranlarına ulaşıldı. Kentin su ihtiyacını karşılayan kaynakların önemli bölümünde geçen yıla göre belirgin bir artış yaşandığı görülüyor.