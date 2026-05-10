Özkan Yalım suçlarını itiraf etti! VIP araçlar, pahalı eşyalar, milyonlar...

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Yalım ifadesinde, "Ben etkin pişmanlık kapsamında samimi bir şekilde ikrarda bulunmak istiyorum. Detaylı şekilde anlatacağım üzere kamu zararı oluşturacak şekilde belediye kaynaklarını şahsi iş ve ilişkilerimde kullandığım için pişmanım, oluşan zararı gidereceğime söz veriyorum" diye konuştu.
TAKIMA BAĞIŞLARI ŞİRKETE AKTARDI
Uşakspor'da oynayan futbolcuların maaşlarını şahsi olarak ödediği için Uşakspor'dan bağış olarak toplanan paraları alarak kendi şirketindeki çalışanlarına maaş olarak ödediğini ifade eden Yalım, "Bu paralar Uşakspor'a bağış adı altında gelen nakit paralardır. Ancak daha önce şahsi hesabımdan çekerek elden nakit olarak yapmış olduğum ödemelerden kalan alacağımı gelen bu bağışlar arasından bir bölümünü alıyordum. Bunları da yine kendi şirketim olan Yalım Garden çalışanlarına ödenmek üzere kullanmış olabilirim. Şirketime ait sigorta borçlarını ödediğim de olmuştur" şeklinde konuştu.
UŞAKLILARIN PARASIYLA HALI ALDI
Ebru Yurtuluğ ile olan ilişkisini anlatan Yalım, "Yaklaşık 2-3 ay süren bir gönül ilişkim oldu. Kendisi Uşak Belediyesinde yaklaşık 3 ay çalıştı. Ben Ankara'dan Uşak'a dönerek belediye başkanı olduktan sonra Ebru Yurtuluğ belediyede işe başladı ve özel kalemde sekreter olarak çalışıyordu. Gönül ilişkimiz olduğu dönemde kendisiyle ortak kalma niyetiyle Safir Sitesinde bir daire satın aldım ve bu dairenin yüzde 50 hissesi bana, yüzde 50 hissesi Ebru Yurtuluğ adına tapuda kayıtlı olacak şekilde düzenlendi. Dairenin parasını ben şahsi hesabımdan ödedim" dedi. Belediye parası ile eve aldığı halılardan pişman olduğunu ve karşılamak istediğini söyleyen Yalım, "Uşak'ta bulunan ve belediye iştiraki olan 'Dokur Evi' isimli şirketten bu daireye 4 adet halı gönderilmesi talimatı verdim Halılar el dokuması olup Uşak'a özgü halılardır ve metrekaresinin yaklaşık 5 bin lira civarında olduğunu hatırlıyorum. Bundan dolayı pişmanım ve meydana gelen zararı ödemek isterim" diye konuştu.
BELEDİYE ARAÇLARI AİLEYE VERİLDİ
Belediyeye ait araçların eşinin şahsi işlerinde kullandığını belirten Yalım, "Uşak'ta bulunan Bayram Reklam isimli firma belediye adına daha önce farklı tarihlerde ihaleler almış bir firmadır. 2025 yılı içerisinde 'satarız. com' isimli firmanın yüzde 30 hissesini oğlum Özhan Yalım adına satın aldım. Şahsıma ait bilboardlarda Bayram Reklam aracılığıyla bu firmanın reklamlarının yapıldığı doğrudur ancak bu reklamların ödemeleri şahsi şirketim tarafından yapılmıştır. Uşak Belediyesi adına kayıtlı çeşitli araçların eşim ve küçük oğlum Anıl'ın şahsi kullanımlarına tahsis edildiği doğrudur. Ayrıca 18 yaşından küçük oğlum Anıl Yiğithan belediyeye ait Vito marka araçla şahsıma ait Çeşme'de bulunan yazlığa götürülüp getirilmiştir. Belediyeye ait araçların eşimin şahsi işlerinde kullanıldığı da doğrudur. Bu durumlardan doğan kamu zararını ödemek isterim" sözlerini söyledi.
BABASINA ARABA, EŞİ VE KIZLARINA ÇANTA
YALIM'IN iddiaları bunlarla bitmedi. Pandemi döneminde Özgür Özel'in talebi üzerine Volkswagen bayisiyle görüşerek Taigo model bir aracı Özel'in babası adına ayırttığını anlatan Yalım, "Fiyat farkı olan yaklaşık 180 bin lirayı kendi hesabımdan ödedim. Özel'in kızına ve eşine birer tane hediye çanta gönderdim. Daha sonra Özgür Özel beni arayarak bir tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye etmek amacıyla istediğini düşündüm" ifadelerini kullandı. Yalım, ayrıca Özgür Özel'e 2019 yılında oldukça değerli saat hediye ettiğini söyledi. Yalım, daha sonra saatin medyada yüksek rakamlarla gündeme geldiğini belirterek, "Özgür Özel beni aradı ve saatle ilgili çıkan haberleri sordu. Ben de kendisine saatin o tarihlerde yaklaşık değerli olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'E, 1.2 MİLYON TL NAKİT VERDİM
İFADELERIN en sarsıcı bölümlerinden biri CHP kurultayı sürecine ilişkin kısımlar oldu. Özkan Yalım, "2023 yılı sonunda yapılan CHP kurultayı öncesi kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit para verdim" dedi. Yalım, 200 bin liralık ödemenin teslim şeklini de ayrıntılarıyla anlattı. Yalım, "200 bin lirayı Manisa'daki evine götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i aradım. Bana parayı poşet içerisinde bahçe duvarının üzerine bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde parayı bırakarak ayrıldım" ifadelerini kullandı. 1 milyon liralık nakit paranın ise Denizli'de teslim edildiğini anlatan Yalım, "Parayı CHP İl Başkanlığı binası yakınında Demirkan isimli kişiye, Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde teslim ettim" dedi.
CHP LİDERİNE LÜKS VIP ARAÇ KIYAĞI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka aracın dönüşüm işlemlerinin bedellerinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini açıklayan Özkan Yalım, "Uşak Belediyesi bünyesinde şahsım adına kullanılmak üzere Ankara'dan satın alınan aracın VIP dönüşüm işlemleri İstanbul'da Dizayn Oto tarafından yapılmıştır. Aynı şekilde Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemleri de aynı firma tarafından yapılmış ve her iki aracın dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir. Bu işlemlerden dolayı pişmanım ve oluşan kamu zararını gidermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"CHP'LİLER OTELİMDE KALDI AMA EMNİYETE BİLDİRMEDİK"
Kendisine ait Uşak'ta bulunan Yalım Garden Oteli'nde CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının zaman zaman konakladığını dile getiren Yalım, "Ancak bu kişilerden ücret alınmadı. Bu nedenle otel kaydı açmadık, emniyete bildirim yapmadık. Gelen misafirler bazen konaklamakta, bazen kısa süreli kullanım için odaları kullanmaktadır. Özgür Özel de geçmişten gelen tanışıklığımız nedeniyle yaklaşık 7-8 kez otelde konaklamıştır. Şehzadeler Belediye eski Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'in geçmişte otelin restoranında birlikte yemek yedikleri doğrudur ancak aralarında bir ilişki olup olmadığına dair kesin bir bilgim yoktur" şeklinde konuştu.
BASKETBOL TAKIMINA HER AY 1.4 MİLYON LİRA
UŞAK'TA bulunan amatör basketbol takımı 'İlkler Şehri' isimli basketbol takımına destek olarak belediyenin bütçesinden yaklaşık 3-4 ay boyunca her ay 1 milyon 400 bin lira olacak şekilde para yardımında bulunulduğunu da aktaran Yalım, "Bu aylık ödenen 1 milyon 400 bin liranın, 400 bin lirası basketbol takımı için kullanıldı ancak aylık ödenen paranın yaklaşık 1 milyon lirası Uşakspor futbolcularına kalan ödemelerine mahsup olacak şekilde ödendi. Uşakspor yönetim kurulunda Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Hasan Doğukan Kurnaz, Meclis Üyesi Özhan Özgöbek, Necati Köksal, Meclis Üyesi Akif Şanlı ve yine Meclis Üyesi Yüksel Doğan isimli şahıslar bulunmaktadır." dedi.
FUTBOLCULARI BELEDİYEDE BANKAMATİKÇİ YAPMIŞ
UŞAKSPOR'DA oynayan 10 futbolcunun belli dönemlerde belediye kadrosunda işçi gösterildiğini söyleyen Yalım, "Uşakspor kadrosuna dahil futbolcuların ödemelerine yardımcı olmak maksadıyla hatırladığım kadarıyla 24 futbolcudan 10 tanesini belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda göstererek buradan maaş almalarını ve alınan bu maaşın kendilerine ödenmesi gereken maaştan eksik kalan kısmına mahsup edilmesini sağladım. Yine hatırladığım kadarıyla 2 futbolcunun eşini de aynı şekilde belediyede kadrolu personel olarak göstererek ödeme yapılmasına yardımcı oldum. Bunlardan bir tanesi fiilen belediyede bir süre çalıştı ancak diğeri herhangi bir şekilde fiilen çalışmadı" dedi.