Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in birçok ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de saat kaça kadar elektrik olmayacak? İşte 11 Mayıs İzmir elektrik kesintisi...

11 Mayıs Pazartesi 2026

ALİAĞA / İZMİR

Fatih

10:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR

Havuzbaşı

9:00 - 16:00

Ergenli

Hisarlık

Kızıloba

Dereköy

Sarıyurt

Alankıyı

11:00 - 17:00

Osmanlar

Dernekli

Balcılar

9:30 - 16:00

Hisarlık

20:00 - 4:00

BERGAMA / İZMİR

Aşağıkırıklar

9:30 - 17:30

Yukarıbey Kaplan

Aşağıbey

11:00 - 13:00

BORNOVA / İZMİR

Karaçam

11:00 - 12:00

BUCA / İZMİR

Kozağaç

10:00 - 14:00

ÇEŞME / İZMİR

Alaçatı

9:00 - 15:00

Altınyunus

Sakarya

İsmet İnönü

Fahrettinpaşa

Çakabey

Boyalık

9:00 - 15:00

Altınyunus

9:00 - 15:00

Alaçatı

Ovacık

Çakabey

9:00 - 16:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Atatürk

10:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Demirtaş

8:30 - 9:00

Bademli

9:30 - 10:00

Çandarlı

10:00 - 10:30

Çandarlı

11:00 - 11:30

Çandarlı

12:00 - 12:30

Çandarlı

13:30 - 14:00

Çandarlı

14:30 - 15:00

Deliktaş

15:30 - 16:00

Uzunburun

9:00 - 15:00

FOÇA / İZMİR

Ilıpınar

9:00 - 15:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Salih Omurtak

10:00 - 16:00

Salih Omurtak

Maliyeciler

1:00 - 1:15

KARABURUN / İZMİR

İnecik

9:00 - 17:00

Bozköy

10:00 - 17:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler

Bahariye

9:00 - 15:00

Bahariye

Bahçelievler

9:00 - 16:00

Yalı

Atakent

9:00 - 16:00

Şemikler

10:30 - 12:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Yenikurudere

Kamberler

Bayramlı

9:30 - 16:00

Yiğitler

Yenikurudere

Sinancılar

Sarılar

Ovacık

Bağyurdu Yeni

Bağyurdu Kemal Atatürk

Bağyurdu Kazımpaşa

Ören Egemen

Bağyurdu 29 Ekim

9:30 - 16:00

KİRAZ / İZMİR

Yeşildere

9:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yusufdere

Kayaköy

9:15 - 15:15

Cevizalan

Bucak

Kutlubeyler

Üçkonak

9:00 - 17:00

Tosunlar

9:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Ulamış

Turgut

İhsaniye

9:00 - 15:00

SELÇUK / İZMİR

Atatürk

İsa Bey

13:00 - 17:00

Çamlık

Gökçealan

20:00 - 4:00

TORBALI / İZMİR

Yemişlik

9:00 - 16:00

Arslanlar

Taşkesik

20:00 - 4:00

URLA / İZMİR

Kuşçular

12:00 - 14:00

Özbek

Rüstem

Torasan

9:00 - 16:00

Bademler

Ovacık

10:00 - 16:00

İskele

9:30 - 15:30

