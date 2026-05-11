İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in birçok ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de saat kaça kadar elektrik olmayacak? İşte 11 Mayıs İzmir elektrik kesintisi...
11 Mayıs Pazartesi 2026
ALİAĞA / İZMİR
Fatih
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
9:00 - 16:00
Ergenli
Hisarlık
Kızıloba
Dereköy
Sarıyurt
Alankıyı
11:00 - 17:00
Osmanlar
Dernekli
Balcılar
9:30 - 16:00
Hisarlık
20:00 - 4:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar
9:30 - 17:30
Yukarıbey Kaplan
Aşağıbey
11:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
11:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Kozağaç
10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
9:00 - 15:00
Altınyunus
Sakarya
İsmet İnönü
Fahrettinpaşa
Çakabey
Boyalık
9:00 - 15:00
Altınyunus
9:00 - 15:00
Alaçatı
Ovacık
Çakabey
9:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Atatürk
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Demirtaş
8:30 - 9:00
Bademli
9:30 - 10:00
Çandarlı
10:00 - 10:30
Çandarlı
11:00 - 11:30
Çandarlı
12:00 - 12:30
Çandarlı
13:30 - 14:00
Çandarlı
14:30 - 15:00
Deliktaş
15:30 - 16:00
Uzunburun
9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak
10:00 - 16:00
Salih Omurtak
Maliyeciler
1:00 - 1:15
KARABURUN / İZMİR
İnecik
9:00 - 17:00
Bozköy
10:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
Bahariye
9:00 - 15:00
Bahariye
Bahçelievler
9:00 - 16:00
Yalı
Atakent
9:00 - 16:00
Şemikler
10:30 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yenikurudere
Kamberler
Bayramlı
9:30 - 16:00
Yiğitler
Yenikurudere
Sinancılar
Sarılar
Ovacık
Bağyurdu Yeni
Bağyurdu Kemal Atatürk
Bağyurdu Kazımpaşa
Ören Egemen
Bağyurdu 29 Ekim
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yusufdere
Kayaköy
9:15 - 15:15
Cevizalan
Bucak
Kutlubeyler
Üçkonak
9:00 - 17:00
Tosunlar
9:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Ulamış
Turgut
İhsaniye
9:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Atatürk
İsa Bey
13:00 - 17:00
Çamlık
Gökçealan
20:00 - 4:00
TORBALI / İZMİR
Yemişlik
9:00 - 16:00
Arslanlar
Taşkesik
20:00 - 4:00
URLA / İZMİR
Kuşçular
12:00 - 14:00
Özbek
Rüstem
Torasan
9:00 - 16:00
Bademler
Ovacık
10:00 - 16:00
İskele
9:30 - 15:30