Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 MAYIS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 21 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik İzmirlileri uyardı. 24 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi...

12 Mayıs Salı 2026

BAYINDIR / İZMİR

Yakapınar

Yeşilova

Necati Uza

Mektep

İbrahimçavuş

Hasköy

Çırpı Cami

Kızılcaova

Havuzbaşı

Çiftçigediği

Arıkbaşı

20:00 - 4:00

BAYRAKLI / İZMİR

Soğukkuyu

9:00 - 15:00

BAYRAKLI / İZMİR

Cengizhan

9:30 - 15:30

BERGAMA / İZMİR

İslamsaray

9:00 - 17:00

Ayvatlar

9:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Eğridere

10:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

Yiğitler

Çamlık

9:00 - 16:00

Barış

Yiğitler

9:00 - 17:00

Kırklar

Doğancılar

10:00 - 13:00

ÇEŞME / İZMİR

Cumhuriyet

10:00 - 16:00

Ildır

9:00 - 15:00

DİKİLİ / İZMİR

Cumhuriyet

İsmetpaşa

9:00 - 15:00

FOÇA / İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk

Fevzi Çakmak

10:00 - 16:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Kahramandere

Çelebi

9:00 - 12:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Adnan Süvari

Basın Sitesi

Esenyalı

Maliyeciler

Metin Oktay

Salih Omurtak

Şehitler

Tahsin Yazıcı

Vatan

1:15 - 1:45

Basın Sitesi

Esenyalı

Bahçelievler

Arap Hasan

Adnan Süvari

1:00 - 1:15

KARABURUN / İZMİR

İnecik

9:00 - 17:00

Küçükbahçe

Salman

Parlak

Merkez

Tepeboz

Sarpıncık

Hasseki

Yayla

10:00 - 16:00

Eğlenhoca

Küçükbahçe

KARŞIYAKA / İZMİR

Dedebaşı

9:00 - 16:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

Ulucak İstiklal

Ulucak Cumhuriyet

9:30 - 16:00

Damlacık

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

Ulucak İstiklal

Beşpınar

Ulucak Cumhuriyet

9:30 - 16:00

KİRAZ / İZMİR

Yeşildere

9:00 - 17:00

KONAK / İZMİR

Piri Reis

Murat Reis

Kılıç Reis

Çankaya

0:00 - 0:30

Aziziye

Güney

Kosova

Yenidoğan

Yeşildere

1. Kadriye

Akarcalı

Ballıkuyu

Hasan Özdemir

Hilal

İmariye

Kocakapı

Zeytinlik

16:00 - 16:30

Akarcalı

Yenidoğan

Kosova

1. Kadriye

Kocakapı

İmariye

Hilal

Hasan Özdemir

Güney

Yeşildere

Zeytinlik

Ballıkuyu

Aziziye

9:00 - 16:00

Hilal

Yenidoğan

1:15 - 1:45

MENDERES / İZMİR

Altıntepe

Cüneytbey

Karakuyu

Mithatpaşa

Görece Cumhuriyet

Tekeli Fevzi Çakmak

Tekeli Atatürk

Kasımpaşa

İTOB OSB

Hürriyet

Gölcükler

Gazipaşa

Çakaltepe

Çileme

9:00 - 15:00

Değirmendere

Ahmetbeyli

Çamönü

Çile

Ataköy

Çileme

Develi

Gölova

Çakaltepe

Altıntepe

Tekeli Atatürk

Sancaklı

Tekeli Fevzi Çakmak

9:00 - 17:00

Görece Cumhuriyet

9:00 - 17:00

Görece Cumhuriyet

9:00 - 17:00

MENEMEN / İZMİR

Gazi

Cumhuriyet

9:00 - 15:00

Cumhuriyet

Gazi

9:00 - 15:00

NARLIDERE / İZMİR

Ilıca

Atatürk

2. İnönü

Çamtepe

Huzur

Narlı

12:00 - 13:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kayaköy

Yusufdere

9:15 - 15:15

Cevizalan

Bucak

Kutlubeyler

Üçkonak

10:00 - 15:00

Birgi

11:00 - 15:00

Birgi

9:00 - 11:00

Birgi

10:00 - 14:00

Üç Eylül

Türkmen

9:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

İhsaniye

Turabiye

Ulamış

Turgut

12:00 - 18:00

SELÇUK / İZMİR

Belevi

20:00 - 4:00

TİRE / İZMİR

Yenioba

Yeniçiftlik

Işıklar

9:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Göllüce

Taşkesik

Yeniköy

Arslanlar

Mustafa Kemal Atatürk

Naime

Pamukyazı

Şehitler

Yeni

Torbalı

Yedi Eylül

Muratbey

Kuşçuburun

Kırbaş

Karşıyaka

Gazi Mustafa Kemal

Eğerci

Çaybaşı

Çapak

Bülbüldere

Atalan

Yazıbaşı

19 Mayıs

9:00 - 15:00

Kaplancık

Pancar

20:00 - 4:00

URLA / İZMİR

İskele

9:00 - 15:00

Bademler

Ovacık

10:00 - 16:00

Balıklıova

9:00 - 15:00

Yaka

Altıntaş

9:00 - 15:00

