İzmir'de Bucalıların isyanı sürüyor

Son dakika İzmir haberleri... Buca, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyelerinde görevli memurların, Sosyal Denge Tazminatı (SDS) ve arazi tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemler devam ediyor.
Dün tam gün iş bırakan memurlar, belediye binası önünde oturma eylemi yaparken, cuma günü İzmir'e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslerini duyurmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.
Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, "İmza altına alınan bir toplu sözleşme tek taraflı olarak bir kişi tarafından geri çekilemez. Bu hukuken de suçtur" dedi.
ÇÖP DAĞLARI HALA TOPLANMIYOR
Öte yandan Buca'da toplanmayan çöplerden dert yanan bir vatandaş, "Böyle olunca hantavirüsü de gelir, domuz virüsü de gelir, canavar virüsü de gelir" dedi. Buca'da belediyenin çalışmadığını ortaya koyan vatandaşlar, tek tek oturdukları yerlerde bulunan çöp dağlarını kayda alıyor. Buca'da yaşayan bir vatandaş, çöplerin toplanmadığını ve ortaya çıkan kötü görüntüyü kaydederek sosyal medyaya yükledi.