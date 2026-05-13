İzmir'de korkunç ölüm! Lastiği patlayan TIR devrildi

Son dakika İzmir haberleri... Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk Uygun yönetimindeki 06 DGG 078 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ömer Faruk Uygun ve yolcu konumunda bulunan Burhan Çotur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.