İzmir'de sıcaklardan kaçmak isteyenlere altın öneriler! İşte İzmir'in en serin ilçeleri...

Son dakika İzmir haberleri... Yaz sıcakları etkisini artırırken İzmir'de serin kalmayı başaran yerler yeniden gündeme geldi. Üstelik bazı noktalarda gece mont isteyenler bile var…
YAYLA VE DOĞA HAVASI VEREN YERLER
Gölcük Yaylası
İzmir'in yazın en serin noktalarından biri. Göl çevresi ve çam ormanları sayesinde sıcaklık merkeze göre ciddi düşüyor.
Bozdağ
Rakımı yüksek olduğu için temmuz-ağustosta bile akşamları serin oluyor.
Karagöl Tabiat Parkı
Yamanlar Dağı içinde yer alıyor. Şehir merkezine göre çok daha ferah ve oksijenli.
DENİZİ EN SERİN YERLER
Karaburun
İzmir'in en rüzgârlı ve denizi en soğuk bölgelerinden biri. Yaz sıcağını en az hissettiren yerlerden.
Mordoğan
Akşamları ciddi rüzgâr alıyor. Deniz kenarında oturması çok rahat oluyor.
Akvaryum Koyu
Berrak ve oldukça serin deniziyle ünlü.
ŞEHİR İÇİNDE SERİN NOKTALAR
İnciraltı Kent Ormanı
Ağaçlık alan + deniz meltemi sayesinde akşamları çok ferah oluyor.
Homeros Vadisi
Doğa yürüyüşü ve serin hava için güzel kaçış noktası.
Saklı Vadi
Dere kenarı ve yeşillik nedeniyle yazın serin hissettiriyor.
İzmir'de yazın en serin hissedilen bölgeler genelde:
Bozdağ – Gölcük hattı
Karaburun yarımadası
Yamanlar Dağı çevresi
Kemalpaşa'nın yüksek kesimleri oluyor.
Özellikle Karaburun tarafı, Çeşme'ye göre daha az bunaltıcı hissediliyor.