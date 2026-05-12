İzmir'de tarihi fabrikadan teknoloji üssüne!

İzmir'in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde, liman bölgesinin hemen arkasında konumlanan ve 10 bin 720 metrekarelik geniş bir alana yayılan İzmir Tarihi Elektrik Fabrikası, kentin geleceğine yön verecek vizyon projelerden biri olarak yeniden hayat bulmaya hazırlanıyor.
İzmir Valiliği'ne tahsis edilen tarihi yapı, sahip olduğu endüstriyel mirası koruyarak, İzmir'in inovasyon, girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin yeni merkezi haline getirilecek. İzmir Valiliğince gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yapının özgün mimari kimliği titizlikle korunacak; tarihi tuğla cepheler ve çelik taşıyıcı sistem aslına uygun biçimde yaşatılacak. Peyzaj, çevre düzenlemesi ve modern ışıklandırma uygulamalarıyla desteklenecek proje, bölgeye estetik ve dinamik bir kimlik de kazandıracak.
'YENİ NESİL ÜRETİM KÜLTÜRÜ'
İzmir'in üretken gücünü ve yenilikçi vizyonunu yansıtacak merkezde, yazılım geliştiricilerden yapay zekâ ve oyun teknolojileri alanında çalışan ekiplere, teknoloji odaklı startup'lardan Ar-Ge ekiplerine kadar birçok paydaş aynı çatı altında buluşacak.
Genç girişimciler, inovatif fikirlerini geliştirebilecekleri çağdaş çalışma alanlarına erişirken; iş birliklerini artıran, bilgi paylaşımını teşvik eden ve yeni nesil üretim kültürünü destekleyen dinamik bir ekosistem oluşacak.
KENTİMİZİ İLERİYE TAŞIYACAK
Proje ile geleceğin şekillendiği güçlü bir yaşam ve üretim alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, bu önemli dönüşümün İzmir'e önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Tarihi Elektrik Fabrikası yalnızca restore edilen bir yapı değil; gençlerin ürettiği, girişimcilerin büyüdüğü ve yenilikçi fikirlerin geliştiği bir çekim merkezi olacak. İzmir'i teknoloji, yazılım ve yenilikçi endüstriler alanında bölgesel ölçekte güçlü bir merkez haline getirecek bu proje, kentimizin girişimcilik potansiyelini daha ileriye taşıyacak" dedi.