İzmir’e yeni İnciraltı vizyonu

Son dakika İzmir haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in düğüm haline gelmiş İnciraltı planlamasında kapsamlı bir değişikliğe gitti.
12 Haziran - 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında gelen itirazlar doğrultusunda şekillenen yeni taslakta, hem yerel yönetimin hem de Milli Savunma Bakanlığı'nın talepleri karşılık buldu. Revizyonun en dikkat çekici maddesi, II. derece doğal sit alanında kalan yaklaşık 47 hektarlık bölgenin statüsündeki değişim oldu. Daha önce "Tercihli Kullanım Alanı" olarak tanımlanan bu devasa alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı ve mevzuat uyumu gerekçesiyle "Turizm Tesis Alanı" olarak tescillendi. Böylece bölgenin turizm vizyonu hukuki bir zemine oturtuldu.
STATÜSÜ İPTAL EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine, bölgedeki yapılaşma şartlarını doğrudan etkileyecek olan "Çiğli-Kaklıç Askeri Havaalanı Mânia Planı" da üst ölçekli planlara işlendi. Yeni düzenlemeye göre bölgedeki tüm inşa faaliyetleri, askeri havaalanı güvenlik ve yükseklik kriterlerine (mânia) uymak zorunda olacak.
Planlardaki bir diğer köklü değişim ise merkezi idarenin aldığı kararla yaşandı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "İzmir İnciraltı Turizm Merkezi" statüsü kaldırıldı. Bu doğrultuda, eski planda yer alan "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" sınırları tamamen iptal edilerek yeni planlara aktarıldı.
'HUKUKİ ZEMİN ARTIK SAĞLAM'
Plan revizyonunu değerlendiren İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, sürecin sağlıklı ilerlediğini belirtti. Karabulut, "Yapılan itirazlar sonrası planların hukuki zemini güçlendirildi. Artık iptal riski taşımayan, ayakları yere basan bir sürecin içindeyiz. İzmir, 2027 yılının sonunda yepyeni bir İnciraltı vizyonuyla tanışacak" dedi. Açıklamasında TMMOB'un "tarım arazisi" çıkışlarına da değinen Karabulut, mahkeme kararlarının tarım dışı planlamaya izin verdiğini vurguladı.