Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, İzmir'de et kombina tesisini ziyaret etti

SADECE SAVAŞLA DEĞİL AÇLIKLA DA MÜCADELE EDİYORLAR

Gazze'nin sadece savaşla değil, açlıkla da mücadele ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Son 2 yılda Gazze'ye 1 milyon 300 bin konserve ulaştırdık. Gazze'nin kurbanlarının içeriye girişlerini takip edeceğiz. Bu konserveler, 3,5 aylık kapanmanın ardından içeri giren en hızlı protein kaynağı oldu. Bu sene de aynı modeli sürdüreceğiz. Gazze için kurban bedelimiz 17 bin 250 lira. Afrika ağırlıklı yurt dışı operasyonlarımızda ise ekiplerimiz kesimleri yerinde yaparak taze et olarak dağıtacak. Bu operasyonun hisse bedeli 6 bin 350 lira olarak belirlendi." diye konuştu. Konuşmaların ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, konserve üretiminin yapıldığı bölümde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.