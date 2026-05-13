İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'in 18 ilçesinde elektrik kesintisi 14 Mayıs

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik paylaştı. İzmir'in 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de ne zaman elektrik gelecek? İşte 14 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi...
14 Mayıs Perşembe 2026
ALİAĞA / İZMİR
Horozgediği
10:00 - 16:00
Bozköy
Fatih
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Balcılar
Çınardibi
Dernekli
Osmanlar
9:00 - 16:00
Hisarlık
10:00 - 12:00
Karahalilli
Sadıkpaşa
Tokatbaşı
Fırınlı
9:00 - 14:00
Yusuflu
Yakacık
Fatih
9:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
9:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy
9:00 - 16:00
Zafer
Bahçelievler
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
Işıklar
9:00 - 12:00
Ümit
Yunus Emre
Kemalpaşa
9:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Ufuk
12:00 - 16:00
Şirinkapı
Gaziler
10:00 - 16:00
Yaylacık
9:00 - 17:00
Belenbaşı
Kırklar
8:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
9:00 - 17:00
Altınyunus
9:00 - 17:00
Fahrettinpaşa
Çakabey
9:00 - 17:00
Alaçatı
Çakabey
Ovacık
14:00 - 17:00
Boyalık
Altınyunus
Sakarya
İsmet İnönü
Fahrettinpaşa
Çakabey
12:00 - 18:00
FOÇA / İZMİR
Kazım Dirik
Yeniköy
Yenibağarası
Mareşal Fevzi Çakmak
Kemal Atatürk
Ilıpınar
Kozbeyli
Fevzi Çakmak
Hacıveli
Koca Mehmetler
10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Erden
Limontepe
10:00 - 16:00
Şehitler
Metin Oktay
Maliyeciler
3:00 - 3:15
KARŞIYAKA / İZMİR
11:00 - 17:00
Donanmacı
Aksoy
11:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bayramlı
Cumalı
Dereköy
Gökyaka
Kamberler
Vişneli
Yenikurudere
Yeşilköy
9:00 - 16:00
Bağyurdu Yeni
Sarılar
Bağyurdu Kemal Atatürk
Bağyurdu Kazımpaşa
Ören Egemen
Bağyurdu 29 Ekim
Sinancılar
Yenikurudere
Yiğitler
Ovacık
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
9:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Buruncuk
Çavuş
Kesik
Musabey
Yıldırım
10:00 - 14:00
Gazi
10:00 - 16:00
Yıldırım
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kuvvetli
İnönü
9:00 - 17:00
İnönü
10:00 - 16:00
Birgi
10:00 - 13:00
Kayaköy
9:00 - 17:00
Yeniköy
Kayaköy
Yusufdere
Sekiköy
Ortaköy
Üç Eylül
Türkmen
Emmioğlu
Köseler
Kızılca
Kerpiçlik
Karakova
Karadoğan
Işık
İlkkurşun
Dereuzunyer
Demircili
Çamyayla
Bülbüller
Bebekler
Veliler
Üzümlü
Tosunlar
Süleymanlar
Suçıktı
Şirinköy
Seyrekli
9:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Tepecik
9:30 - 15:30
İhsaniye
9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Kahrat
Kızılcahavlu
Derebaşı
9:00 - 14:00
İbni Melek
Toki
Karateke
9:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Kuşçuburun
Yedi Eylül
Gazi Mustafa Kemal
Eğerci
Çapak
Yazıbaşı
Arslanlar
Torbalı
22:00 - 6:00
Karaot
Dağkızılca
Çakırbeyli
Bozköy
Gazi Mustafa Kemal
Çapak
Dirmil
Karakızlar
Helvacı
Düverlik
Dağteke
Çamlıca
Saipler
Ormanköy
Yedi Eylül
Ortaköy
Karakuyu
22:00 - 6:00
Yedi Eylül
9:00 - 17:00
Türkmenköy
Demirci
Yoğurtçular
Ayrancılar
İnönü
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Zeytinalanı
Şirinkent
M. Fevzi Çakmak
Kalabak
9:30 - 15:30
Ovacık
10:30 - 16:30
Kalabak
Çamlıçay
M. Fevzi Çakmak
Şirinkent
Zeytinalanı
9:00 - 15:00
Zeytineli
9:00 - 15:00