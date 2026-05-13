İzmir'in dağlarında bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! 8 yeni örümcek türü ortaya çıktı... İzmir'in dağlarında bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! 8 yeni örümcek türü ortaya çıktı... Ege'nin zirvelerinde yürütülen araştırmalarda İzmir, dikkat çeken keşiflerin merkezi oldu. Nif Dağı, Buca ve Urla çevresinde tespit edilen yeni örümcek türleri bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, Ege'nin saklı doğasının bilinmeyen canlıları tek tek gün yüzüne çıkarken, keşfedilen türlere vefa amacıyla akademisyenlerin ismi verildi.









Ege'nin dağları ve vadilerinde yürütülen bilimsel araştırmalar sonucu literatüre giren 8 yeni örümcek türü, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.



Keşifle ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaç Kunt, çalışmanın yalnızca Türkiye faunası için değil, Akdeniz biyocoğrafyasının anlaşılması açısından da önemli bir bilimsel gelişme olduğunu söyledi.





Araştırma; Taşkent (KKTC), Manisa ve Kırıkkale merkezli olarak, Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü (CWRI) koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmada Kırıkkale Üniversitesi'nden Dr. Tarık Danışman ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Ersen Aydın Yağmur da yer aldı.



Akdeniz havzasındaki biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılmasında uluslararası iş birliklerinin kritik önem taşıdığını belirten Dr. Kunt, "Akdeniz havzasının biyolojik geçmişini anlamak için uluslararası iş birlikleri büyük önem taşıyor. Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü'nün lojistik gücü ile Türkiye'deki üniversitelerin akademik birikimini bir araya getirerek doğanın bugüne kadar kayıt altına alınmamış üyelerini bilim dünyasına kazandırdık" dedi.