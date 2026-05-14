Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 MAYIS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE SAATLERCE ELEKTRİK YOK!

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik uyardı. İzmir'in 20 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. Peki İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 15 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik paylaştı. İzmir'in 20 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. İşte 15 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...

15 Mayıs Cuma 2026

ALİAĞA / İZMİR

Siteler

Samurlu

10:00 - 16:00

Siteler

Bozköy

Samurlu

10:00 - 11:00

Samurlu

9:00 - 15:00

Çaltılıdere

10:00 - 16:00

BALÇOVA / İZMİR

Bahçelerarası

3:00 - 3:15

BAYINDIR / İZMİR

Yakacık

Yusuflu

Fatih

9:00 - 14:00

Fırınlı

Yeşilova

Tokatbaşı

Sadıkpaşa

Fatih

Elifli

9:00 - 14:00

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu

10:00 - 14:30

Adalet

9:00 - 14:00

BERGAMA / İZMİR

Kaşıkçı

10:30 - 16:30

Kaşıkçı

9:00 - 16:59

Aşağıbey

Karaveliler

Yukarıbey Kaplan

Hisarköy

Hacıhamzalar

Güneşli

Göbeller

İncecikler

Kurtuluş

Aşağıcuma

Çamavlu

Demircidere

Yukarıcuma

Yukarıbey

Terzihaliller

Okçular

Kıranlı

9:00 - 16:00

Pınarköy

9:00 - 15:00

BORNOVA / İZMİR

Naldöken

10:00 - 16:00

Birlik

Koşukavak

14:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

29 Ekim

9:00 - 17:00

29 Ekim

3:00 - 3:15

ÇEŞME / İZMİR

Germiyan

9:00 - 15:00

Germiyan

Ildır

10:00 - 17:00

Çakabey

Ovacık

9:00 - 16:00

GAZİEMİR / İZMİR

Dokuz Eylül

10:00 - 14:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Yüzbaşı Şerafettin

Özgür

Peker

Uzundere

Yunus Emre

İhsan Alyanak

Yurdoğlu

Gazi

Devrim

Abdi İpekçi

9:30 - 15:30

Ali Fuat Erden

3:00 - 3:15

KARABURUN / İZMİR

Tepeboz

Hasseki

Bozköy

10:00 - 15:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bostanlı

9:00 - 15:00

Cumhuriyet

9:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

Armutlu Hürriyet

Aşağıkızılca

9:00 - 15:30

KİRAZ / İZMİR

Yeşildere

9:00 - 17:00

KINIK / İZMİR

Bademalan

Yayakent

Sucahlı

Örtülü

Mıstıklar

Musacalı

Köseler

Kodukburun

Karatekeli

İbrahimağa

Çiftlikköy

Balaban

10:30 - 16:30

Yayakent

Karatekeli

Kodukburun

Köseler

Musacalı

Mıstıklar

Örtülü

Poyracık

Sucahlı

Çiftlikköy

Balaban

Bademalan

İbrahimağa

Işıklar

10:00 - 16:00

MENEMEN / İZMİR

Kemal Atatürk

Gazi

10:00 - 14:00

Uğur Mumcu

10:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yusufdere

Sekiköy

9:00 - 17:00

Yılanlı

9:30 - 17:30

İlkkurşun

9:15 - 15:15

Birgi

9:00 - 17:00

TİRE / İZMİR

Karateke

İbni Melek

Toki

9:00 - 14:00

Yenioba

Turgutlu

Mahmutlar

Eskioba

Alacalı

Akkoyunlu

10:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Çaybaşı

Eğerci

Karşıyaka

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Kalabak

9:00 - 15:00

Zeytineli

Uzunkuyu

Birgi

Barbaros

Zeytinler

12:00 - 18:00

Barbaros

Nohutalan

Kadıovacık

Birgi

Zeytinler

10:00 - 16:00

