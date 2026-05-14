İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 MAYIS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE SAATLERCE ELEKTRİK YOK!

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik paylaştı. İzmir'in 20 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. İşte 15 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...
15 Mayıs Cuma 2026
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Samurlu
10:00 - 16:00
Siteler
Bozköy
Samurlu
10:00 - 11:00
Samurlu
9:00 - 15:00
Çaltılıdere
10:00 - 16:00
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası
3:00 - 3:15
BAYINDIR / İZMİR
Yakacık
Yusuflu
Fatih
9:00 - 14:00
Fırınlı
Yeşilova
Tokatbaşı
Sadıkpaşa
Fatih
Elifli
9:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
10:00 - 14:30
Adalet
9:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Kaşıkçı
10:30 - 16:30
Kaşıkçı
9:00 - 16:59
Aşağıbey
Karaveliler
Yukarıbey Kaplan
Hisarköy
Hacıhamzalar
Güneşli
Göbeller
İncecikler
Kurtuluş
Aşağıcuma
Çamavlu
Demircidere
Yukarıcuma
Yukarıbey
Terzihaliller
Okçular
Kıranlı
9:00 - 16:00
Pınarköy
9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Naldöken
10:00 - 16:00
Birlik
Koşukavak
14:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
9:00 - 17:00
29 Ekim
3:00 - 3:15
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
9:00 - 15:00
Germiyan
Ildır
10:00 - 17:00
Çakabey
Ovacık
9:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
10:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
Özgür
Peker
Uzundere
Yunus Emre
İhsan Alyanak
Yurdoğlu
Gazi
Devrim
Abdi İpekçi
9:30 - 15:30
Ali Fuat Erden
3:00 - 3:15
KARABURUN / İZMİR
Tepeboz
Hasseki
Bozköy
10:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
9:00 - 15:00
Cumhuriyet
9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
Aşağıkızılca
9:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
9:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Bademalan
Yayakent
Sucahlı
Örtülü
Mıstıklar
Musacalı
Köseler
Kodukburun
Karatekeli
İbrahimağa
Çiftlikköy
Balaban
10:30 - 16:30
Yayakent
Karatekeli
Kodukburun
Köseler
Musacalı
Mıstıklar
Örtülü
Poyracık
Sucahlı
Çiftlikköy
Balaban
Bademalan
İbrahimağa
Işıklar
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Kemal Atatürk
Gazi
10:00 - 14:00
Uğur Mumcu
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yusufdere
Sekiköy
9:00 - 17:00
Yılanlı
9:30 - 17:30
İlkkurşun
9:15 - 15:15
Birgi
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Karateke
İbni Melek
Toki
9:00 - 14:00
Yenioba
Turgutlu
Mahmutlar
Eskioba
Alacalı
Akkoyunlu
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Çaybaşı
Eğerci
Karşıyaka
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kalabak
9:00 - 15:00
Zeytineli
Uzunkuyu
Birgi
Barbaros
Zeytinler
12:00 - 18:00
Barbaros
Nohutalan
Kadıovacık
Birgi
Zeytinler
10:00 - 16:00