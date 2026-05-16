Buralara gidince şehir stresi bitiyor! İzmir’in gizli oksijen cennetleri...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bazı yerler var ki… Şehirden uzaklaştıkça hava ağırlaşmıyor, tam tersine daha da "hafifliyor". Çamların arasına girdikçe nefes değişiyor, zaman yavaşlıyor. Burası, İzmir'in saklı oksijen hatları…
1- KARABURUN
İzmir'in en sakin bölgelerinden biri olan Karaburun, yoğun yapılaşmanın az olması sayesinde tertemiz havasıyla dikkat çekiyor. Deniz ve ormanın birleştiği ilçe özellikle yaz aylarında "nefes alınacak yer" olarak öne çıkıyor.
2- SEFERİHİSAR
Türkiye'nin ilk "Cittaslow" unvanlı ilçelerinden biri olan Seferihisar, sakin atmosferi ve temiz havasıyla şehirden kaçmak isteyenlerin gözdesi haline geldi.
3- FOÇA
Rüzgarı ve doğal yapısıyla dikkat çeken Foça, özellikle sabah saatlerinde adeta oksijen deposuna dönüşüyor. Taş evleri ve sahil havası ilçeyi özel kılıyor.
4- DİKİLİ
Kaz Dağları'ndan gelen temiz hava akımıyla öne çıkan Dikili, doğal güzellikleri kadar ferah atmosferiyle de dikkat çekiyor.
5- URLA
Bağ yolları, zeytinlikleri ve deniz havasıyla öne çıkan Urla, özellikle hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden biri oldu.
6- BOZDAĞ
Yüksek rakımı ve çam ormanlarıyla bilinen Bozdağ, yazın serin havası nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Bölgeye çıkanlar sıcak İzmir havasını unutuyor.
7- ÇEŞME
Rüzgarıyla ünlü Çeşme, yazın bunaltıcı sıcaklarında bile ferah hissettiren havasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Alaçatı çevresi temiz hava arayanların uğrak noktası.
8- NEBİLER ŞELALESİ
Doğanın içinde saklı kalan Nebiler Şelalesi, serin atmosferi ve yoğun oksijeniyle kampçıların favorileri arasında yer alıyor.
9- GÜZELBAHÇE
İzmir merkeze yakın olmasına rağmen sakinliğiyle dikkat çeken Güzelbahçe, deniz havası sayesinde nefes aldıran bölgeler arasında gösteriliyor.
10- ŞİRİNCE
Taş evleri ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeken Şirince, özellikle bahar aylarında temiz havasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.