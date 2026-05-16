İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS | GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte 17 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...
17 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ
BALÇOVA / İZMİR
Mahalle: Çetin Emeç
03:00 - 03:15
BAYINDIR / İZMİR
Mahalle: Havuzbaşı
12:45 - 19:00
Mahalle: Balcılar, Çınardibi, Dernekli, Osmanlar
12:45 - 19:00
Mahalle: Arıkbaşı, Çiftçigediği, Çırpı Cami, Hasköy, Havuzbaşı, İbrahimçavuş, Kızılcaova, Mektep, Necati Uza, Yakapınar, Yeşilova
12:45 - 19:00
BORNOVA / İZMİR
Mahalle: Doğanlar, Egemenlik, Karacaoğlan, Kemalpaşa, Ümit, Yunus Emre
17:00 - 17:30
Mahalle: Doğanlar, Egemenlik, Karacaoğlan, Kemalpaşa, Ümit, Yunus Emre
09:00 - 17:00
Mahalle: Yunus Emre
11:00 - 12:00
Mahalle: Gazi Osman Paşa
03:00 - 03:15
Mahalle: Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç, Tuna
03:00 - 03:15
BUCA / İZMİR
Mahalle: Göksu, İnönü, Mustafa Kemal, Yeşilbağlar, Zafer
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Mahalle: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok,
10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mahalle: Akalan, Aşağıkızılca, Beşpınar, Çambel, Mehmet Akif Ersoy, Sütçüler, Yukarıkızılca Merkez
09:00 - 15:30
Mahalle: Aşağı Yenmiş, Mehmet Akif Ersoy, Sütçüler
09:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Mahalle: Arkacılar, Ceritler, Cumhuriyet, İstiklal, Kırköy, Şemsiler, Suludere, Yeni
16:00 - 18:00
Mahalle: Arkacılar, Ceritler, Cumhuriyet, İstiklal, Kırköy, Şemsiler, Suludere, Yeni
09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Mahalle: Cengiz Topel, Güney, Halkapınar, Mersinli
03:00 - 03:15
MENDERES / İZMİR
Mahalle: Çakaltepe, Karakuyu
12:45 - 19:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mahalle: Tosunlar
09:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Mahalle: Şirince
13:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Mahalle: Işıklar, Yeniçiftlik, Yenioba
12:45 - 19:00
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3706073
Mahalle: Cumhuriyet, Ertuğrul, Muratbey
09:00 - 17:00
Mahalle: Ertuğrul
09:00 - 12:00
Mahalle: Yazıbaşı
10:30 - 12:30
Mahalle: Çapak, Torbalı, Yedi Eylül
17:30 - 19:30
Mahalle: Çapak, Karakuyu, Ortaköy, Yedi Eylül
Mahalle: 19 Mayıs, Ahmetli, Atalan, Atatürk, Çapak, Çaybaşı, Cumhuriyet, Ertuğrul, Gazi Mustafa Kemal, Göllüce, Kaplancık, Karakuyu, Karşıyaka, Kırbaş, Kuşçuburun, Muratbey, Mustafa Kemal Atatürk, Naime, Ortaköy, Özbey, Pamukyazı, Sağlık, Subaşı, Tepeköy, Torbalı, Tulum, Yedi Eylül, Yemişlik, Yeni, Yeniköy
12:45 - 19:00