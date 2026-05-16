Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS | GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik saat saat açıkladı. İzmir'in 15 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte 17 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...

17 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ

BALÇOVA / İZMİR

Mahalle: Çetin Emeç

03:00 - 03:15

BAYINDIR / İZMİR

Mahalle: Havuzbaşı

12:45 - 19:00

Mahalle: Balcılar, Çınardibi, Dernekli, Osmanlar

12:45 - 19:00

Mahalle: Arıkbaşı, Çiftçigediği, Çırpı Cami, Hasköy, Havuzbaşı, İbrahimçavuş, Kızılcaova, Mektep, Necati Uza, Yakapınar, Yeşilova

12:45 - 19:00

BERGAMA / İZMİR

Mahalle: Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan

09:30 - 16:28

BEYDAĞ / İZMİR

Mahalle: Yağcılar, Yukarıtosunlar

09:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Mahalle: Doğanlar, Egemenlik, Karacaoğlan, Kemalpaşa, Ümit, Yunus Emre

17:00 - 17:30

Mahalle: Doğanlar, Egemenlik, Karacaoğlan, Kemalpaşa, Ümit, Yunus Emre

09:00 - 17:00

Mahalle: Yunus Emre

11:00 - 12:00

Mahalle: Gazi Osman Paşa

03:00 - 03:15

Mahalle: Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç, Tuna

03:00 - 03:15

BUCA / İZMİR

Mahalle: Göksu, İnönü, Mustafa Kemal, Yeşilbağlar, Zafer

09:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Mahalle: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok,

10:00 - 17:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Mahalle: Akalan, Aşağıkızılca, Beşpınar, Çambel, Mehmet Akif Ersoy, Sütçüler, Yukarıkızılca Merkez

09:00 - 15:30

Mahalle: Aşağı Yenmiş, Mehmet Akif Ersoy, Sütçüler

09:00 - 15:30

KİRAZ / İZMİR

Mahalle: Arkacılar, Ceritler, Cumhuriyet, İstiklal, Kırköy, Şemsiler, Suludere, Yeni

16:00 - 18:00

Mahalle: Arkacılar, Ceritler, Cumhuriyet, İstiklal, Kırköy, Şemsiler, Suludere, Yeni

09:00 - 17:00

KONAK / İZMİR

Mahalle: Cengiz Topel, Güney, Halkapınar, Mersinli

03:00 - 03:15

MENDERES / İZMİR

Mahalle: Çakaltepe, Karakuyu

12:45 - 19:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Mahalle: Tosunlar

09:00 - 17:00

SELÇUK / İZMİR

Mahalle: Şirince

13:00 - 16:00

TİRE / İZMİR

Mahalle: Işıklar, Yeniçiftlik, Yenioba

12:45 - 19:00

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3706073

Mahalle: Cumhuriyet, Ertuğrul, Muratbey

09:00 - 17:00

Mahalle: Ertuğrul

09:00 - 12:00

Mahalle: Yazıbaşı

10:30 - 12:30

Mahalle: Çapak, Torbalı, Yedi Eylül

17:30 - 19:30

Mahalle: Çapak, Karakuyu, Ortaköy, Yedi Eylül

Mahalle: 19 Mayıs, Ahmetli, Atalan, Atatürk, Çapak, Çaybaşı, Cumhuriyet, Ertuğrul, Gazi Mustafa Kemal, Göllüce, Kaplancık, Karakuyu, Karşıyaka, Kırbaş, Kuşçuburun, Muratbey, Mustafa Kemal Atatürk, Naime, Ortaköy, Özbey, Pamukyazı, Sağlık, Subaşı, Tepeköy, Torbalı, Tulum, Yedi Eylül, Yemişlik, Yeni, Yeniköy

12:45 - 19:00

