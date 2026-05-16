İZMİR SU KESİNTİSİ 16 MAYIS | İZSU DUYURDU!

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'in birçok ilçesinde bugün saatlerce su olmayacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Mayıs Cumartesi İzmir'de su kesitisi...
BUCA - GÖKSU 16.05.2026 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA - FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 16.05.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ - CUMHURİYET 16.05.2026 saat 08:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ - ATATÜRK, ESENTEPE, İZKENT 16.05.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.