İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | Hafta sonu planı yapanlar dikkat! O saatlerde sağanak yağış alarmı: İzmir hava durumu 16 Mayıs Cumartesi

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji verilerine göre kent genelinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak.
İZMİR'DE GÜN İÇİNDE SICAKLIK ARTACAK
Meteoroloji ölçümlerine göre İzmir Konak'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 18,6 derece olarak kaydedildi. Nem oranı yüzde 60 seviyelerinde ölçülürken, rüzgarın saatte 16 kilometre hızla estiği bildirildi.
Saatlik tahminlere göre sıcaklık öğle saatlerinde hızla yükselerek 29 dereceye ulaşacak. Özellikle 12.00 ile 15.00 saatleri arasında sıcak havanın etkisini artırması bekleniyor.
AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığında düşüş yaşanacak. Meteoroloji tahminlerine göre saat 21.00'den sonra İzmir genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yetkililer, ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ AÇIKLANDI
Meteoroloji verilerine göre İzmir'de önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Pazar ve çarşamba günleri ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kentte hava sıcaklıklarının hafta boyunca 27-28 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.