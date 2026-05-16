İzmir'de Yargıtay son sözü söyledi! ABD’li kardeşler Pırlant’ın çocuğu!

Son dakika İzmir haberleri... ABD'li Henry Kevin Jackson (45) ile Candice Jackson'ın (41), geçen yıl ölen İzmirli iş insanı Kasım Pırlant'ın çocukları oldukları iddiasıyla açtıkları davada mahkeme kararını açıkladı.
İzmir'de görülen davada hakim iki kardeşin, babalarının Kasım Pırlant olduğunun nüfusa kaydedilmesine karar vermişti.
İş insanının eşinin itirazı ile dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi verdiği kararla "ABD'li çocuklar Kasım Pırlant'ın çocuğudur" diyerek kararı onadı.
Pırlant'ın çocukları olduğu kesinleşen ABD'li kardeşlerin, babalarının vasiyetinin iptali ve AVM'nin satışına itiraz davası açtıkları öğrenildi.