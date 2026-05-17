Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 17 MAYIS PAZAR | İZSU'DAN UYARI

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun saatler sürecek su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 17 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İZMİR SU KESİNTİSİ 17 MAYIS PAZAR

BERGAMA FATİH
17.05.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ
17.05.2026 saat 07:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇİLEME, DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
16.05.2026 saat 20:55 ile 17.05.2026 saat 17:00 arasında yaklaşık 20 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE İPEKÇİLER
17.05.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI SAĞLIK
17.05.2026 saat 07:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

