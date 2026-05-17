İZMİR SU KESİNTİSİ 17 MAYIS PAZAR | İZSU'DAN UYARI

İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İZMİR SU KESİNTİSİ 17 MAYIS PAZAR
BERGAMA FATİH
17.05.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ
17.05.2026 saat 07:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇİLEME, DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
16.05.2026 saat 20:55 ile 17.05.2026 saat 17:00 arasında yaklaşık 20 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE İPEKÇİLER
17.05.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI SAĞLIK
17.05.2026 saat 07:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.