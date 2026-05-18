Acil eylem çağrısı İzmir'de Körfez’i kurtaracak

İZMİR'İN uzun yıllardır kronik sorunu olan ve zaman zaman kendini belirgin şekilde hissettiren körfez kokusu ve çevresel kirlilik konusuyla ilgili İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZAFED) dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Dernek tarafından hazırlanan teknik raporda, geçici uygulamaların yetersiz kaldığı ifade edilirken, İzmir Körfezi için bilimsel ve mühendislik temelli acil eylem planı önerisinde bulunuldu.
İZLEME SİSTEMİ ÖNERİSİ
İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ertaş ile Derneğin Çevre Komisyonu Başkanı ve Çevre Mühendisi Yakup Ateş tarafından hazırlanan raporda, körfezde yaşanan kötü kokunun yalnızca yüzeysel bir problem olmadığına işaret edildi.
Hazırlanan 8 maddelik acil eylem planında; evsel ve endüstriyel atıkların ileri biyolojik arıtmadan geçirilmesi, dere yataklarındaki kaçak deşarjların önlenmesi, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin ayrıştırılması, körfez tabanındaki dip çamurunun kontrollü şekilde temizlenmesi ve su sirkülasyonunu artıracak mühendislik projelerinin uygulamaya koyulması önerildi.
Bunların yanı sıra raporda sulak alanların korunması, deniz çayırlarının yeniden canlandırılması, mikroplastik ve katı atıkların kaynağında azaltılması ile körfez genelinde 7 gün 24 saat esasına dayalı su kalitesi izleme sistemlerinin kurulması gerektiği vurgulandı. Dernek, yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir "ortak akıl buluşması" düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bu süreçte görev ve sorumlulukların net biçimde tanımlanması, şeffaf bilgilendirme yapılması ve toplumun çevresel farkındalığının artırılması gerektiği dile getirildi.