İzmir’de görme engelli yazarların başarıları ödüllendirildi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen TÜRGÖK 15. Öykü Yarışması Ödül Töreni, Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen görme engelli yarışmacılar ve refakatçilerinin katıldığı programda, dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Etkinlikte, görme engelli bireylerin edebiyat alanındaki üretimlerinin desteklenmesi, toplumsal görünürlüklerinin artırılması ve kültürel yaşama aktif katılımlarının güçlendirilmesi hedeflendi. Programda katılımcılar edebiyatın kapsayıcı ve birleştirici gücüne dikkat çekti.