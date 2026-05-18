Tireli öğretmen akran zorbalığına dur dedi! Ödüle layık görüldü

80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Songül İrdem Diremci'nin yürütücülüğünü yaptığı uluslararası "eTwinning projesi," İstanbul'da düzenlenen EşitBiz Konferansı'nda "En İyi Uygulama" ödülüne layık görüldü.
İzmir Tire'de, Songül İrdem Diremci adlı öğretmenin 'akran zorbalığı' hakkında hazırladığı proje Türkiye'ye model oldu. 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Diremci'nin yürütücülüğünü yaptığı uluslararası "eTwinning" projesi, İstanbul'da düzenlenen EşitBiz Konferansı'nda "En İyi Uygulama" ödülüne layık görüldü.
300 ÖĞRENCİ BİR ARADA
Akran zorbalığıyla mücadele ve empati temaları üzerine hazırlanan proje, Türkiye genelindeki okullara örnek model olarak gösterildi. Konferans, Türkiye'nin yanı sıra Filistin, Ukrayna, Tunus, İtalya ve Romanya'dan öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 7-12 yaş grubundaki yaklaşık 300 öğrenciyi bir araya getiren çalışma, çocukların empati becerilerini geliştirmeyi ve akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmayı hedefledi.
Günümüzde hızla artan akran zorbalığına 'dur' demeyi amaçlayan projede, dijital eğitim araçları ve uluslararası iş birliği bir arada kullanılıyor. Öğrenciler, ortak etkinlikler, çevrim içi buluşmalar ve kültürel paylaşımlarla farklı ülkelerden akranlarıyla iletişim kurma fırsatı buluyor. Eğitim süreci boyunca dayanışma, hoşgörü ve kapsayıcı iletişim konuları ön plana çıkarılıyor.