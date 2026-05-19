İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: 20 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik kesinti planını duyurdu. İzmir'in 19 lçesinde saatlerce kesinti yaşanacak. İşte 20 Mayıs İzmir elektrik kesintisi...
20.05.2026
ALİAĞA / İZMİR
Mahalle: Aşağışakran, Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye
10:00 - 16:00
Mahalle: Yalı
10:00 - 16:00
Mahalle: Horozgediği
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mahalle: Emek, Gümüşpala, Org. Nafiz Gürman
14:00 - 16:00
Mahalle: Adalet
14:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Mahalle: Kızıltepe, Örlemiş
10:00 - 16:00
Mahalle: İneşir, Sarıcaoğlu
09:30 - 16:30
Mahalle: Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan
09:29 - 16:29
Mahalle: İsmailli Hacılar
09:30 - 17:20
BORNOVA / İZMİR
Mahalle: Gazi Osman Paşa, Koşukavak, Yeşilova
10:00 - 11:00
Mahalle: Gazi Osman Paşa
11:00 - 12:00
Mahalle: Gazi Osman Paşa, Tuna
13:30 - 14:30
Mahalle: Kazımdirik
09:30 - 12:30
Mahalle: Çamiçi, Karaçam, Kayadibi
09:30 - 09:45
BUCA / İZMİR
Mahalle: 29 Ekim, Zafer
09:00 - 17:00
Mahalle: Çamlık
09:00 - 15:00
Mahalle: Göksu, İnönü
10:00 - 16:00
Mahalle: Doğancılar, Kırklar
09:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Mahalle: Çakabey, Ilıca
09:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3705504
Mahalle: Ataşehir, Atatürk, Atatürk OSB, Balatçık, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-5, İzkent, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Şirintepe, Yeni Mahalle
00:00 - 06:00
Mahalle: Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Evka - 2, Güzeltepe, Köyiçi, Şirintepe, Yakakent, Yeni Mahalle
00:00 - 06:00
DİKİLİ / İZMİR
Mahalle: Kabakum
10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mahalle: Yelki
14:00 - 16:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Mahalle: Aydın
10:00 - 16:00
Mahalle: Maliyeciler, Metin Oktay, Şehitler
10:00 - 16:00
Mahalle: Aydın, Peker, Yunus Emre
09:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mahalle: İmbatlı, Örnekköy
09:00 - 11:00
Mahalle: Yalı
11:00 - 13:00
Mahalle: Mavişehir
00:00 - 06:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mahalle: Gökçeyurt, Hamzababa, Sarıçalı, Yeşilyurt, Zeamet
09:00 - 15:30
KINIK / İZMİR
Mahalle: Arpadere, Bağalan, Büyükoba, Çanköy, Elmadere, Kalemköy, Kocaömer, Yaylaköy
10:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Mahalle: Başaran
09:30 - 17:30
Mahalle: Arkacılar, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler, Suludere, Umurcalı, Uzunköy, Yeniköy
10:30 - 17:30
KONAK / İZMİR
Mahalle: Mehtap
09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Mahalle: Çatalca, Yeniköy
09:00 - 17:00
Mahalle: Görece Cumhuriyet
09:00 - 17:00
Mahalle: Kuyucak
09:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Mahalle: 29 Ekim, İstiklal
10:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mahalle: Birgi
09:00 - 16:00
Mahalle: Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent, Türkönü
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Mahalle: Kavakdere, Orhanlı
09:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Mahalle: İbni Melek, Turan
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Mahalle: Kuşçular
09:30 - 15:30
Mahalle: Zeytineli
11:00 - 17:00
Mahalle: Çamlıçay, Kalabak, M. Fevzi Çakmak, Şirinkent, Zeytinalanı
14:00 - 16:30