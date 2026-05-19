  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: 20 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: 20 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 19 ilçesinde saatlerce elektrik yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak. İşte 20 Mayıs İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik kesinti planını duyurdu. İzmir'in 19 lçesinde saatlerce kesinti yaşanacak. İşte 20 Mayıs İzmir elektrik kesintisi...

20.05.2026

ALİAĞA / İZMİR

Mahalle: Aşağışakran, Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye

10:00 - 16:00

Mahalle: Yalı

10:00 - 16:00

Mahalle: Horozgediği

10:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR

Mahalle: Emek, Gümüşpala, Org. Nafiz Gürman

14:00 - 16:00

Mahalle: Adalet

14:00 - 17:00

BERGAMA / İZMİR

Mahalle: Kızıltepe, Örlemiş

10:00 - 16:00

Mahalle: İneşir, Sarıcaoğlu

09:30 - 16:30

Mahalle: Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan

09:29 - 16:29

Mahalle: İsmailli Hacılar

09:30 - 17:20

BORNOVA / İZMİR

Mahalle: Gazi Osman Paşa, Koşukavak, Yeşilova

10:00 - 11:00

Mahalle: Gazi Osman Paşa

11:00 - 12:00

Mahalle: Gazi Osman Paşa, Tuna

13:30 - 14:30

Mahalle: Kazımdirik

09:30 - 12:30

Mahalle: Çamiçi, Karaçam, Kayadibi

09:30 - 09:45

BUCA / İZMİR

Mahalle: 29 Ekim, Zafer

09:00 - 17:00

Mahalle: Çamlık

09:00 - 15:00

Mahalle: Göksu, İnönü

10:00 - 16:00

Mahalle: Doğancılar, Kırklar

09:00 - 14:00

ÇEŞME / İZMİR

Mahalle: Çakabey, Ilıca

09:00 - 13:00

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3705504

Mahalle: Ataşehir, Atatürk, Atatürk OSB, Balatçık, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-5, İzkent, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Şirintepe, Yeni Mahalle

00:00 - 06:00

Mahalle: Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Evka - 2, Güzeltepe, Köyiçi, Şirintepe, Yakakent, Yeni Mahalle

00:00 - 06:00

DİKİLİ / İZMİR

Mahalle: Kabakum

10:00 - 16:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Mahalle: Yelki

14:00 - 16:30

KARABAĞLAR / İZMİR

Mahalle: Aydın

10:00 - 16:00

Mahalle: Maliyeciler, Metin Oktay, Şehitler

10:00 - 16:00

Mahalle: Aydın, Peker, Yunus Emre

09:00 - 16:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Mahalle: İmbatlı, Örnekköy

09:00 - 11:00

Mahalle: Yalı

11:00 - 13:00

Mahalle: Mavişehir

00:00 - 06:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Mahalle: Gökçeyurt, Hamzababa, Sarıçalı, Yeşilyurt, Zeamet

09:00 - 15:30

KINIK / İZMİR

Mahalle: Arpadere, Bağalan, Büyükoba, Çanköy, Elmadere, Kalemköy, Kocaömer, Yaylaköy

10:00 - 16:00

KİRAZ / İZMİR

Mahalle: Başaran

09:30 - 17:30

Mahalle: Arkacılar, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler, Suludere, Umurcalı, Uzunköy, Yeniköy

10:30 - 17:30

KONAK / İZMİR

Mahalle: Mehtap

09:00 - 15:00

MENDERES / İZMİR

Mahalle: Çatalca, Yeniköy

09:00 - 17:00

Mahalle: Görece Cumhuriyet

09:00 - 17:00

Mahalle: Kuyucak

09:00 - 12:00

MENEMEN / İZMİR

Mahalle: 29 Ekim, İstiklal

10:00 - 13:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Mahalle: Birgi

09:00 - 16:00

Mahalle: Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent, Türkönü

09:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Mahalle: Kavakdere, Orhanlı

09:00 - 12:00

TİRE / İZMİR

Mahalle: İbni Melek, Turan

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Mahalle: Kuşçular

09:30 - 15:30

Mahalle: Zeytineli

11:00 - 17:00

Mahalle: Çamlıçay, Kalabak, M. Fevzi Çakmak, Şirinkent, Zeytinalanı

14:00 - 16:30

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA