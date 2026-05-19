İzmir’in gözü kara genç itfaiyecileri

İZMİRLİ genç itfaiyeciler 19 yaşındaki Arda Çelik ve 20 yaşındaki Berra Uymaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde göreve başlayarak can kurtarmak için alevlerin içine giriyor. Genç yaşlarına rağmen zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan iki cesur isim, "İnsanların hayatına dokunmak büyük gurur" dedi. Yaklaşık 10 ay önce göreve başlayan 19 yaşındaki Arda Çellik ise çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. İtfaiye oyuncaklarıyla büyüdüğünü belirten Çellik, itfaiye lisesini ziyaret ettikten sonra bu mesleği seçmeye karar verdiğini anlattı. Çellik, "Büyük yangınlarda da görev aldım, küçük olaylarda da çalıştım. Bu işte ekip ruhunun ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

İTFAİYECİLİK lisesinden mezun olan 20 yaşındaki Berra Uymaz, geçen yıl eylül ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde göreve başladı. Yaklaşık bir yıldır görev yaptığını belirten Uymaz, mesleğe başlarken tereddüt yaşadığını ancak aldığı eğitimlerle kendine güven kazandığını söyledi. İnsanlara yardım etmeyi sevdiğini ifade eden Uymaz, süreci şöyle anlattı: "Önce okuluna başladım. Eğitimlerden sonra bu işi yapabileceğime karar verdim ve 'Ben itfaiyeci olmalıyım' dedim."