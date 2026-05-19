Tiyatrocu hükümlüler sahneye çıktı

İZMİR'DE Devlet Tiyatrolarından eğitim alan hükümlüler, ilk oyunlarını sahneledi. İzmir Devlet Tiyatrosu ile Torbalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü arasında yürütülen proje kapsamında, yaklaşık 6 ay boyunca tiyatro eğitimi alan hükümlülerin sahneye koyduğu 'Onlar' isimli oyun, Bornova Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal hayata geçirilen projenin kendileri içinde çok önemli olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından Kurtuluş Savaşı temasını içeren oyunun gösterimi yapıldı. Gösterime, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da katıldı.