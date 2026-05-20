İndirim mi bindirim mi?

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi İZSU Genel Kurulu'nda yapılan su zamları sonrası açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Başkan Saygılı yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim döneminde su indirimi vaadinde bulundu; ancak bugün gelinen noktada İzmirliler suya yapılan zamlarla karşı karşıya" dedi.

128 TL'DEN 240'A ÇIKTI

SON düzenlemeyle birlikte 1,5 milyon vatandaşın cebinden yaklaşık 2 milyar TL daha çıkacağını vurgulayan Saygılı, "Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: Karşımızda İzmir'i algılarla ve manipülasyonlarla yönetmeye çalışan bir Cemil Tugay anlayışı var. Ancak şehir böyle yönetilmez. Daha da vahimi bugün gerçekleştirilen meclis toplantısında suya zam yapılırken bunun 'indirim müjdesi' gibi sunulmaya çalışılmasıdır. Önceki uygulamada tüm aboneler, ilk 0-4 metreküplük tüketim için indirimli tarifeden yararlanıyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle görünürde 0-6 metreküp tarifesi 33 TL'den 25 TL'ye düşürüldü. Ancak kritik detay gizleniyor: İlk 6 metreküpü indirimli kullanma hakkı kaldırıldı. Artık 6 metreküpü geçen herkes, 60 TL'lik tarifeye tabi olacak. Yani daha önce ilk 4 metreküp için 128 TL ödeyen bir vatandaş, artık aynı bölüm için yaklaşık 240 TL ödeyecek. Bunun anlamı; 1,5 milyondan fazla İzmirli abonenin doğrudan daha fazla fatura ödemesi, yıl sonunda ise İzmirlilerin cebinden yaklaşık 2 milyar TL fazladan para çıkmasıdır" ifadelerini kullandı.