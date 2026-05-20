İsrail’in Sumud Filosu saldırısına İzmir’den tepki

İZMİR'DE, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) ve İHH İnsani Yardım Derneği İzmir Şubesi öncülüğünde Konak Meydanı'nda toplananlar, İsrail'in saldırısını kınadı. Grup adına açıklama yapan İSTOK Dönem Başkanı Mehmet Çevik, uluslararası sularda, mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun İsrail rejiminin korsan baskınına uğradığını söyledi. Çevik, filonun 39 ülkeden farklı dinlere mensup 500'e yakın aktivistin, İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşunu simgelediğini söyledi.