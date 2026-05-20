İzmir Aliağa’da kurbanlık hayvan kesim fiyatları açıklandı

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odası'nın girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini açıkladı. Belirlenen tarifeye göre, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesim bedeli 4 bin 500 TL, küçükbaş kesim bedeli ise bin 200 TL oldu. Bayramın ikinci günü büyükbaş kesimleri 3 bin 500 TL, küçükbaş kesimleri 900 TL; bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kesimleri 700 TL, küçükbaş kesimleri ise 260 TL olarak uygulanacak.

"KORSAN KASAPLARDAN UZAK DURUN" UYARISI

Vatandaşları belgesiz ve yetkisiz kişilere karşı uyaran Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek, kurbanların işin ehli kasap esnafına teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Özbek, "Kendisi kesim yapmayacak olan vatandaşlarımız, kurbanını belgesi olmayan korsan kasaplara değil, işin ehli kasap esnafımıza teslim etmeli" dedi.

Etlerin parçalanması ve kıyma çekimi işlemlerinin sadece et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerlerinde yapılması gerektiğine dikkat çeken Özbek, "Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMALI"

Hem dini vecibelerin doğru şekilde yerine getirilmesi hem de halk sağlığının korunması açısından vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini kaydeden Başkan Özbek, kurban kesimlerinin hijyenik, sağlıklı ve güvenilir ortamlarda yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.