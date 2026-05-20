Izmir BBQ Fest rekor katılımla tamamlandı

EGE'NİN festival şehri İzmir, gastronomi ve eğlenceyi benzersiz bir konseptte buluşturan dev bir organizasyonu büyük bir başarıyla geride bıraktı. 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen İzmir BBQ Fest, İzmir'in bugüne kadar düzenlenen en büyük ve ilk barbekü temalı yaşam festivali olma özelliğini taşıyarak iki gün boyunca binlerce lezzet tutkununu ağırladı. İzmir'in en seçkin gıda markalarının yer aldığı festival alanı, adeta bir lezzet şölenine sahne oldu. Festival programı kapsamında oluşturulan Nif Bağları Workshop Alanı'nda gastronomi profesyonelleri ve usta şefler, doğru barbekü tekniklerinden marine sırlarına kadar pek çok bilgiyi canlı atölye çalışmalarında lezzet severlerle paylaştı.